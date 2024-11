giuseppe conte - assemblea costituente del m5s - foto lapresse

++ ASSEMBLEA M5S HA VOTATO PER ELIMINARE IL RUOLO DEL GARANTE +

(ANSA) - L'Assemblea degli iscritti al M5s ha votato per l'eliminazione del ruolo del garante. La platea di 'Nova', la kermesse del M5s, ha accolto con un applauso la comunicazione del risultato.

++ ASSEMBLEA M5S HA VOTATO PER MODIFICA TETTO DEI DUE MANDATI

(ANSA) - L'Assemblea degli iscritti al M5s ha votato per modificare la regola dei due mandati. Sono passate con più del 50% dei voti tutte le opzioni di revisione della regola, tra cui l'elevazione del limite a 3 mandati e la deroga alla candidatura di sindaco e di presidente di Regione.

++ M5S VOTANO PER DICHIARARSI 'PROGRESSISTI INDIPENDENTI' ++

(ANSA) - L'Assemblea degli iscritti al M5s ha votato in maggioranza per dichiararsi "progressisti indipendenti", riguardo al quesito sul posizionamento politico del Movimento.

++ M5S, ALLEANZA SOLO CON ACCORDO PROGRAMMATICO PRECISO ++

giuseppe conte - assemblea costituente del m5s - foto lapresse

(ANSA) - Le alleanze del M5s devono essere condizionate a un accordo programmatico preciso. E' l'esito del voto, 92,4%, della Costituente M5s comunicato dal notaio durante l'evento Nova in corso a Roma.

M5S, NON PASSA IL DIVIETO DI ALLEANZE CON ALTRE FORZE

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'81,2 % dei votanti non vuole vietare alleanze al M5s. Il 13,9% invece vorrebbe che il M5s non si alleasse con altre forze. E' l'esito del voto della Costituente M5s comunicato dal notaio durante l'evento Nova in corso a Roma.

ASSEMBLEA M5S,'GARANTE NON PUÒ RICHIEDERE RIPETIZIONE DEL VOTO'

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'Assemblea degli iscritti al M5s ha votato per abrogare la facoltà del garante di chiedere la ripetizione di una votazione sulle modifiche allo Statuto, prevista alle lettera 'i' dell'articolo 10 dello Statuto.

CONTE, IL M5S NON SI ABBANDONA MAI ALL'AUTOCOMMISERAZIONE

giuseppe conte - assemblea costituente del m5s - foto lapresse

(ANSA) - "Sono così tante le votazioni che cerco di esaminare con voi in diretta. In tutti questi mesi in tanti mi hanno chiesto e detto 'ma perché rischiare tutto con la costituente?'. La risposta è semplice, il M5s non si abbandona mai all'autoassoluzione e all'autocommiserazione". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla Costituente 5s (ANSA).

CONTE,TRACCIAMO UNA NUOVA ROTTA A DISPETTO DI CHI HA TRADITO

(ANSA) - "Abbiamo pensato questa Costituente per tracciare una nuova rotta, per ascoltare la base, voi iscritti che non ci avete mai lasciato a dispetto delle scissioni e dei tradimenti di qualcuno che aveva contribuito al sogno. Noi rispondiamo con più partecipazione. Il fuoco è vivo, non si è spento, è sempre dentro di noi, il M5s non sarà mai una timida brezza, ma un vento forte". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

++ CONTE, SULLE ALLEANZE DISPONIBILI A SPORCARCI LE MANI ++

(ANSA) - "Che significa essere progressisti indipendenti? Significa essere radicali nei valori e pragmatici nelle soluzioni. Parliamo di alleanze: per noi non è un dato precostituito, prepolitico. Ma sono e saranno sempre non un fine, ma un mezzo per cambiare la società, combattere battaglie giuste". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla Costituente 5s.

Poi citando la segretaria Pd Elly Schlein, che si dice "testardamente unitaria", Conte ha aggiunto: "Siamo testardamente orientati a cambiare la società. Siamo disponibili a sporcaci le mani e a confrontarci, ma ci sarà intransigenza sulla legalità e sull'etica pubblica. Non saremo mai su un ramo a dire noi siamo i migliori".

giuseppe conte - assemblea costituente m5s giuseppe conte - assemblea costituente del m5s - foto lapresse