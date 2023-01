16 gen 2023 10:58

UN BEL WURSTELONE DI TRAVERSO PER OLAF SCHOLZ! – LA MINISTRA TEDESCA DELLA DIFESA, CHRISTINE LAMBRECHT, SI È DIMESSA CON UNA COMUNICAZIONE SCRITTA, DOPO LE POLEMICHE PER LE SUE NUMEROSE GAFFE: A CAPODANNO PARLAVA DI GUERRA IN UCRAINA CIRCONDATA DA FUOCHI D’ARTIFICIO, E POI AVEVA FATTO VOLARE IN UN ELICOTTERO IL FIGLIO – È UN BEL CASINO PER IL GOVERNO TEDESCO, ATTESO A UNA DECISIONE IMMINENTE SULL’INVIO DI CARRI ARMATI ALL’UCRAINA…