QUESTO PONTE S’HA DA FARE – OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SARÀ ESAMINATO IL DECRETO LEGGE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO. SALVINI È CONVINTO CHE “IL PROGETTO ESECUTIVO SARÀ APPROVATO ENTRO IL 31 LUGLIO 2024 E POI PARTIREMO COI LAVORI” – IL DECRETO RIPARTE DAL LAVORO CANCELLATO DAL GOVERNO MONTI NEL 2012 E DAL PROGETTO A CAMPATA UNICA PER COLLEGARE CALABRIA E SICILIA. LA SOCIETÀ “STRETTO DI MESSINA”, ALLORA POSTA IN LIQUIDAZIONE, TORNA IN PISTA – I NODI DEGLI APPALTI, DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE E DEI COSTI…