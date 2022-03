“GLI 007 NON HANNO AVVERTITO XI JINPING” - IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, RIVELA CHE IL PRESIDENTE CINESE È RIMASTO “TURBATO” DALL’INVASIONE DELL’UCRAINA. NON TANTO O NON SOLO PER LA GUERRA, MA ANCHE PERCHÉ I SUOI SERVIZI NON GLI AVEVANO DETTO NIENTE. ERA VOLUTO OPPURE SONO SCARSI? - A PECHINO TEMONO CHE LE MIRE ESPANSIONISTICHE DI PUTIN SI TRASFORMINO IN UN “DANNO DI IMMAGINE PER LA CINA, ASSOCIATA ALLA BRUTALITÀ DELL’AGGRESSIONE” (NON SI PREOCCUPINO TROPPO, LA LORO IMMAGINE È GIÀ FORTEMENTE COMPROMESSA…)