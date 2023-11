14 nov 2023 13:13

BEPPE GRILLO È IL “PEGGIORE”, MA NON QUANDO SI TRATTA DI INCASSARE – “IL GIORNALE”: “HA CHIESTO UN CACHET A FAZIO. SI PARLA DI QUALCHE DECINA DI MIGLIAIA DI EURO, LA CIFRA CHE GIRA È DI 30MILA EURO” – “IMBARAZZO NEL M5S ANCHE PERCHÉ BEPPE È PROFUMATAMENTE PAGATO (CIRCA 300MILA EURO L’ANNO) COME CONSULENTE, E DA FAZIO HA SBERTUCCIATO TUTTI I GRILLINI, A PARTIRE DA GIUSEPPE CONTE. PAGATO DUE VOLTE, PER SFOTTERE CONTE E PER DIFENDERE IL FIGLIO. ‘IO SONO IL PEGGIORE’, IL TITOLO DEL SUO ULTIMO SPETTACOLO. SE LO DICE LUI…”