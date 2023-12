31 dic 2023 13:09

BEPPE GRILLO SI SENTE COME GESÙ CRISTO: CREARE UN NUOVO CALENDARIO – “L’ELEVATO DI TORNO”, CHE NON SA PIÙ CHE INVENTARSI, SE NE ESCE CON LA PROPOSTA DI MANDARE IN PENSIONE IL CALENDARIO GREGORIANO. LA SOLUZIONE PER “BEPPE-MAO”? UN CALENDARIO FISSO DI 13 MESI, TUTTI DI 4 SETTIMANE E 28 GIORNI ESATTI, PIÙ UN GIORNO FESTIVO A FINE ANNO: ELIMINEREBBE LA CONFUSIONE E…