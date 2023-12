BEPPE, T’HANNO RIMASTO SOLO! GRILLO È IN OSPEDALE MA M5S LO TRATTA COME UN ESTRANEO – NESSUNA NOTA UFFICIALE DA PARTE DEI PENTASTELLATI: UN ULTERIORE SEGNALE CHE BEPPEMAO È SCOMPARSO DAI RADAR M5S – VOCI DAL MOVIMENTO: “LA VERITÀ È CHE QUASI NESSUNO LO CONOSCE. SOLO UN PAIO DI PARLAMENTARI HA UN RAPPORTO CON LUI. ANCORA CONSERVA UN CONTRATTO DI CONSULENZA CON IL M5S E, ATTRAVERSO IL SUO BLOG, FORNISCE SPUNTI. MA NON DETTA PIÙ NULLA, HA PERSO L'ENTUSIASMO, NON FA PIÙ PARTE DEL NOSTRO MONDO…”

Emilio Pucci per il Messaggero - Estratti

Beppe Grillo è ricoverato da domenica all'ospedale di Cecina.

Il fondatore del Movimento 5 stelle, proprietario di una villa a Marina di Bibbona, sulla costa sud di Livorno, si è recato al pronto soccorso per alcuni accertamenti e i medici lo hanno trattenuto in osservazione in attesa dei risultati di una serie di analisi. Dopo gli esami è stato trasferito nel reparto di medicina per il trattamento farmacologico. Dovrà restare nel nosocomio per alcuni giorni ma non è grave. La notizia del ricovero è passata quasi inosservata nel mondo dei Cinque stelle.

Secondo quanto trapela, i vertici del Movimento si sono informati sullo stato di salute dell'ex comico e sono stati confortati. Ma nessuno si è esposto. Nessuna nota, nessun commento. Un ulteriore segnale che Grillo è scomparso dai radar M5S. A testimoniarlo del resto, ieri anche la premier Giorgia Meloni che, nell'Aula della Camera, rivolgendosi agli esponenti del Movimento 5 stelle che l'avevano criticata per la telefonata fake, ha replicato: «C'è chi ha creduto a dei comici e c'è chi, invece, ha creduto a un partito fondato da un comico...».

LA VECCHIA GUARDIA Del resto, a Montecitorio e a palazzo Madama della vecchia guardia è rimasto ben poco. «La verità rifletteva ieri in Transatlantico un ex esponente M5s è che quasi nessuno lo conosce. Solo un paio di parlamentari ha un rapporto con lui». Grillo è riuscito a far confermare il tesoriere Cominardi nel pacchetto di nomine che ha portato l'ex sindaco di Torino Appendino a sostituire come vice l'ex viceministra dello sviluppo economico Todde che si candiderà alle Regionali in Sardegna. Ancora conserva un contratto di consulenza con il Movimento e, attraverso il suo blog, ogni tanto fornisce spunti ai pentastellati.

Ma di fatto - come osserva anche un esponente di primo piano M5s - «non detta più nulla, ha perso l'entusiasmo, non fa più parte del nostro mondo». Già dalle elezioni politiche il Movimento 5 stelle è in mano a Conte. «È finito il periodo dei due leader», taglia corto anche un altro ex ministro M5s

