Alessandro Rico per "La Verità"

«Sono tutti con me, mi critica solo la stampa di estrema destra». Papa Francesco, da quanto riferiscono alla Verità fonti ben informate, ignora o snobba consapevolmente la rivolta dei vescovi di mezzo mondo contro Fiducia supplicans, la Dichiarazione con cui l’ex Sant’Uffizio ha dato il via libera alla benedizione delle coppie gay.

Eppure, nelle ultime settimane, ha ricevuto diverse persone rimaste vittime della «misericordia». Ieri, Jorge Mario Bergoglio ha visto il cardinale Raymond Leo Burke, il tradizionalista «ribelle» al quale il successore di Pietro aveva fatto togliere la casa e lo stipendio - rimane il giallo sull’assicurazione sanitaria vaticana.

L’11 dicembre, invece, si era confrontato con don Julián Carrón, dimessosi a novembre 2021 dalla presidenza di Comunione e liberazione, per effetto di un decreto del Papa, che aveva limitato a un decennio il mandato dei vertici dei movimenti ecclesiali. Sei giorni dopo, era stata la volta di fratel Enzo Bianchi, ex priore di Bose, costretto nel 2020 ad allontanarsi dalla comunità con un altro provvedimento del Pontefice.

E non è sfuggito ai media il ritorno di padre Georg Gänswein, punito per il libro Nient’altro che la verità, caustico con il Papa argentino: ora ha avuto l’ok per celebrare a San Pietro la messa a un anno dalla morte di Benedetto XVI.

Cosa si sono detti Francesco e Burke? Il loro è stato un chiarimento a quattr’occhi? Uno sforzo di riconciliazione? L’Eminenza statunitense, a Reuters, ha affidato un commento laconico dopo il colloquio: «Be’, sono ancora vivo». Stando alle indiscrezioni raccolte dal Messaggero, il faccia a faccia è stato «complesso».

Le foto diffuse da Vatican news mostrano i due religiosi mentre [...] conversano in modo amabile, seduti l’uno di fronte all’altro. Considerato che il Pontefice, sul piano politico e comunicativo, non è uno sprovveduto, può darsi che l’evento, debitamente pubblicizzato, rappresenti un tentativo di gettare acqua sul fuoco.

È possibile che il Santo Padre, al netto dell’irremovibilità che ostenta, sia consapevole che sta camminando su un terreno minato. E che, a innescare gli ordigni, sono stati i suoi stessi azzardi.

A chi ne ha dibattuto con lui, Bergoglio ha riferito di aver firmato il documento sulle benedizioni, sottopostogli dal prefetto della Fede, Víctor Manuel Fernández, senza nemmeno leggerlo. Non è chiaro se fosse al corrente del «golpe» tramite il quale il cardinale argentino lo aveva licenziato: esautorando, cioè, la Feria Quarta, la commissione di esperti che dovrebbe esprimersi sulle questioni di rilevanza teologica e che Tucho non ha mai convocato.

Il Papa crede oppure finge di credere che la Chiesa sia dalla sua parte? La verità è che il disagio suscitato da Fiducia supplicans, anziché accelerare il temuto scisma dei prelati conservatori, sta semmai compattando le gerarchie cattoliche nell’insofferenza per la linea della Santa Sede.

Ed è significativo che la rivolta sia partita proprio da primati e conferenze episcopali del continente africano, ossia quella «periferia» che permea larga parte dei discorsi di Francesco.

[…] Se si esclude il capo della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, che ha difeso la Dichiarazione sul Corriere, i vescovi italiani hanno preferito il silenzio. Solo il presule di Ventimiglia, monsignor Antonio Suetta, ha invitato a non fraintendere l’uso del termine «pastorale», più volte - e non sempre a proposito - richiamato da Fernández.

In Vaticano, però, non possono fischiettare: le critiche non sono un’esclusiva dei tradizionalisti. Per ricordare i principali: Gerhard Ludwig Müller, che ha tirato in ballo la blasfemia; Joseph Strickland, che ha invocato una sorta di resistenza passiva; Athanasius Schneider, che ha definito un «grande inganno» il testo di Tucho. A ribollire di più sono le regioni nelle quali la fede è giovane e viva.

In Brasile, la diocesi di Formosa ha fatto sapere che seguire le istruzioni della Dichiarazione «provocherebbe scandalo e incomprensioni». Le benedizioni delle coppie gay sono state proibite pure a Petrópolis. Hanno bocciato Fiducia supplicans, inoltre, il vescovo di Astana, in Kazakistan; l’arcivescovo di Lingayen-Dagupan, nelle Filippine; le Conferenze episcopali polacca, ungherese e ucraina e molti altri presuli europei. Sarà arduo chiudere la questione togliendo a tutti casa e stipendio.