DAGOREPORT: BERLUSCA IPSE DIXIT

Drive In.

«Iniziamo male l'anno!»

«Perché male?»

«Perché dovevano venire due di Drive In e ci hanno fatto il bidone! E anche Craxi è fuori dalla grazia di Dio!».

«Ah! Ma che te ne frega di Drive In?»

«Che me ne frega? Poi finisce che non scopiamo più! Se non comincia così l'anno, non si scopa più!» (1986)

Milan. «Il Milan? È un affare di cuore, costoso, ma anche le belle donne costano». (1986)

P2. «Non ricordo la data esatta della mia iscrizione alla P2, ricordo comunque che è di poco anteriore allo scandalo... Non ho mai pagato una quota di iscrizione, né mai mi è stata richiesta».

Politica 1 “Qualche volta sì, mi piacerebbe davvero farmi da parte, lasciare che gli altri se la cavino da soli. Mi viene in mente Ungaretti: “Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata”. Per due o tre giorni, naturalmente. Non di più”.

Politica 2. “L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare”.

Calcio&Politica. “Io il successo me lo sono meritato, come Franco Baresi che si è fatto i suoi miliardi giocando da grande difensore”.

Politica 3. “Non ho scelto io la politica: mi è stata imposta dalla Storia”.

Stampa. “Se i giornalisti facessero l'esegesi di quello che dice il signor Berlusconi, vedrebbero che ha sempre ragione”.

Unto dal Signore. “Sarebbe veramente grave che qualcuno che è stato scelto dalla gente, l'unto dal Signore, perché c'è qualcosa di divino dall'essere scelto dalla gente, possa pensare di tradire il mandato dei cittadini”.

Missionari azzurri. “Voi dovete diventare dei missionari, anzi degli apostoli, vi spiegherò il Vangelo di Forza Italia, il Vangelo secondo Silvio”.

Finanza. “Due persone, entrate in un ufficio, urlano: ‘Questa è una rapina’. E gli impiegati, sorridenti: ‘Meno male, pensavamo fosse la Finanza’.

Opposizione. “L'opposizione non è nel mio DNA”.

Arafat. “Arafat mi ha chiesto di dargli una tivù per la Striscia di Gaza: gli manderò Striscia la notizia”

Fiducia. “Io ho sempre fiducia, perché ho la fiducia incorporata”.

Madre Teresa. “Accusare me di corruzione è come arrestare Madre Teresa di Calcutta perché una bambina del suo istituto ha rubato una mela”

Gelli. “Quando ricevetti la tessera c'era scritto che ero apprendista muratore e io, che allora ero un grande costruttore di case, non potei fare a meno di farmi una grande risata.

Immagine. “Non sono un maniaco dell'immagine, cerco solo di essere professionale”.

Capelli. “Ne ho pochi perché il cervello si è ingrossato e me li ha spinti fuori”.

Editto Bulgaro. “L'uso che Biagi… Come si chiama quell'altro? Santoro... E l'altro?... Luttazzi… hanno fatto della televisione pubblica pagata coi soldi di tutti io credo sia un uso criminoso e credo sia un preciso dovere della nuova dirigenza di non permettere più che questo accada”.

Romolo&Remo. “Ed Enea diede luogo a una dinastia da cui nacquero Romolo e Remolo”.

Cacciari. “Rasmussen è il primo ministro più bello dell'Europa. Penso di presentarlo a mia moglie perché è anche più bello di Cacciari”.

Schulz. “Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti: la suggerirò per il ruolo di kapò. Lei è perfetto! [...] Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire a... come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia!”

Mussolini. “Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, Mussolini mandava la gente a fare vacanza al confino”

Giustizia. “Questi giudici sono doppiamente matti! Per prima cosa, perché lo sono politicamente, e secondo sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana”.

(commentando l'accusa a Giulio Andreotti di essere un mafioso)

Tacchi. “Ai miei tempi potevo dirmi abbastanza alto, oggi con le nuove generazioni confesso di essere sotto la media, ma certo questo non significa essere così nano come mi dipinge la satira”.

Calcio. “Si parla del Milan di Sacchi, di Zaccheroni e di Ancelotti e non si parla mai del Milan di Berlusconi. Eppure, sono io che da 18 anni faccio le formazioni, detto le regole e compero i giocatori [...]. Sembra che io non esista”.

Stakanov. “Se io lavoro, faccio tanti sacrifici... Se lo Stato poi mi chiede il 33% di quello che ho guadagnato sento che è una richiesta corretta in cambio dei servizi che lo Stato mi da. Ma se mi chiede il 50% sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere, per quanto posso, questa richiesta dello Stato…”

Churchill. “Combatto il comunismo come Churchill combatteva il nazismo”.

Zapping. “Era tardi, mi era passato il sonno e in tv c'erano solo film preistorici. Ho fatto zapping in tv e sono finito su un canale dove si vedevano delle signorine che invitavano a telefonare. Ho voluto tastare il polso della situazione: «Mi consenta, signorina, ma lei il 9 e 10 aprile per chi voterà?».

Giussani. “Don Giussani mi diede un aiuto importante nel lasciare la mia professione, ciò per cui sentivo di aver talento, per il servizio agli altri e alla libertà. Mi disse: il destino ti ha fatto diventare l'uomo della provvidenza”.

Carfagna. “Se non fossi già sposato la sposerei subito…”

Thatcher. “Se fosse stata una bella gnocca me ne ricorderei”.

Il Punto G. “Ho scoperto che cos'è il punto G delle donne... È l'ultima lettera di shopping”

Medvedev. “Ho detto al Presidente [Medvedev] che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui: perché è giovane, è bello e anche abbronzato e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione”.

Puttaniere. “Dite la verità: vi piace il presidente ferroviere, eh? [...] Ah sì? Io invece preferisco il presidente puttaniere”.

Franceschini. “Il genio della lampada viene interrogato da Franceschini che gli chiede la pace fra palestinesi e israeliani. Il genio risponde: è irrealizzabile, fammi una seconda richiesta. Allora fammi diventare intelligente come Berlusconi. Replica il genio: torniamo alla prima richiesta”.

Gheddafi. “In questi quindici anni io ho avuto modo di incontrare più volte Gheddafi e di legarmi a lui da una vera e profonda amicizia: al leader riconosco una grande saggezza”.

Bindi: “Lei è più bella che intelligente. Non mi interessa nulla di ciò che eccepisce.”

Ciulatina. Stamani in albergo volevo farmi una ciulatina con una cameriera. Ma la ragazza mi ha detto: «Presidente, ma se lo abbiamo fatto un'ora fa...». Vedete che scherzi che fa l'età?”

Putin. “Medvedev e Putin sono un dono di Dio per il vostro Paese”.

Bunga bunga. “Lei sa che anche la sinistra voleva venire al bunga bunga, che vuol dire: andiamo a divertirci, a ballare, a berci qualcosa. Anche la sinistra è stata conquistata da questo mio modo di vivere”.

Putin 2. “Putin è una persona rispettosa degli altri, è un riflessivo, è un uomo profondamente liberale, è uno che mantiene la parola data, è veramente un democratico. Io lo conosco da più di quindici anni, lo considero quasi un mio fratello minore; ho con lui una grandissima cordialità, una grandissima confidenza. Ed oggi è indubitabilmente il numero uno tra i leader del mondo”.

Trump. “Credo di sapere perché gli americani l'hanno scelto. Donald Trump è entrato per molti anni come star della televisione nelle case degli americani, è diventato qualcuno a cui si dà del tu. Come gli italiani mi chiamano Silvio, lui lo chiamano Donald”.

Santelli. “Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data”.

Gay. “Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay…

Putin 3. “Putin per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. Io l’ho conosciuto come una persona di pace e sensata”.

Sacro&Profano. “Tutte le cose di cui mi occupo sono profane; ma il Milan è sacro”

Giù dalla torre. [Alla domanda su chi "butterebbe giù dalla torre" tra Mammì, De Benedetti e De Mita] “Non butterei giù nessuno. Mi butterei io: sono convinto che correrei meno rischi che a stare con una banda del genere”.

De Benedetti. “Io sono amico di tutti gli imprenditori italiani, anche di De Benedetti: almeno così mi aspetto di leggere prima o poi sulla stampa che mi attacca”

P2&Gervaso. [Lei è stato iscritto alla P2 di Craxi e del C.A.F.?] “Basta! Non ne posso più! Mi iscrissi perché stremato dall'insistenza del mio amico Roberto Gervaso. Ricevetti la tessera di "apprendista muratore", dissi di rimandarla indietro. O mi fanno Grande Maestro o niente”

Bossi. “Bossi quando parla, sembra un ubriaco al bar…”

Gioco torre 2. “Chi salvo fra Dini, D'Alema, Prodi, Veltroni e Bertinotti? Li butto tutti dalla torre e poi chiedo il Nobel per la pace”.

Calcio&Politica. “Se ci fosse un Croce, un De Gasperi o un Salvemini me ne andrei anche, ma non li vedo, e non vedo neanche un Van Basten in panchina.”.

Bertinotti. Rivolgendosi a Fausto Bertinotti, citando Ronald Reagan: “Tutti abbiamo letto Marx, c'è chi l'ha letto e chi l'ha capito. Chi l'ha letto è diventato comunista e chi l'ha capito è diventato liberale”.

Veltroni. “A Veltroni ho detto: sono il tuo Messia, ti libero dall'abbraccio mortale della sinistra”

Obama. “Vi porto i saluti di uno che si chiama... uno abbronzato... Ah, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere il sole in spiaggia in due, perché è abbronzata anche la moglie. Vi do una ottima notizia: è uno molto bravo. E questo ci deve fare contenti”

Carfagna. “Mi permettete di essere inelegante? Mara Carfagna, una donna bella, dolce, intelligente, ma lasciatemelo dire: una donna con le palle!”

Tremonti. “Tremonti deve capire che il premier sono io. Qua dentro c'è solo una persona insostituibile. E quella persona non è lui”.

Minetti. “La Minetti non è mai stata la mia igienista mentale” [lapsus].

Grillo. “Lunga vita a Grillo. Il 95% dei suoi elettori sono voti sottratti alla sinistra. [...] A forza di togliere voti alla sinistra sta diventando il nostro miglior alleato”.

Renzi. “Ha fatto fuori più comunisti lui in due mesi che io in venti anni...”

Renzi 2. “Comunque, è certamente un gran lavoratore, solo che secondo me ha sbagliato lavoro. Avrebbe dovuto fare il presentatore televisivo”.

Meloni. “Giorgia è un fenomeno solo romano”.

Putin Bis. “Vladimir Putin è un leader eccezionale. Io sono legato da un'amicizia fraterna a lui. E lo conosco per quello che è realmente: è il contrario dell'immagine che i media di tutto il mondo gli hanno creato addosso. Mister Putin ha un grande rapporto con i cittadini russi. Lui vince le elezioni con una grande quantità di voti ed è amato dalla sua gente”.

Politica. “Se non vado in politica, mi mandano in galera e mi fanno fallire”.

Andreotti. [A chi gli chiede se aspirasse ad essere il «nuovo Andreotti»] “Certo che no. Io sono Silvio Berlusconi, voglio restare Silvio Berlusconi e mi sembra anche di esagerare un po'...”

Chiacchiere. “Non perdo tempo a smentire sciocchezze. Anzi, proporrò una tassa sulle chiacchiere”

Casa. “La sinistra deve smetterla di dire che devo rimanere a casa, perché questo mi crea un gran disagio, avendo venti case non saprei in quale andare.”

Miracoli. “Io sono semplicemente un imprenditore che fa miracoli.”

Terza età. “Ad 80 anni si cade in due stadi: il primo che fai la corte alle donne ma poi speri che non ci stiano; il secondo è ancora peggio, fai la corte alle donne ma non ti ricordi più per cosa...”

Bertinotti bis. “Bertinotti dice di amare tanto i poveri: li ama così tanto che li vuole raddoppiare.”

Bossi Bis. “Quando Bossi parla di peronismo io credo che si riferisca alla birra Peroni che è l'unico peronismo che conosce.”

Complex. “Ho un complesso di superiorità che devo frenare.”

Io Gesù. “Sono una vittima, mi sacrifico per tutti. Io sono il Gesù Cristo della politica.”

Virilità. “Sapete perché sono sempre così carino con le signore? Deriva dall'anagramma del mio nome: l'unico boss virile.”

Mai no. “Sono incapace di dire no. Per fortuna sono un uomo e non una donna.”

Stampa Bis. “Anche se camminassi sulle acque, l’indomani i giornali titolerebbero che Berlusconi non sa nuotare.

Ridere. “Diffidate da coloro che non sanno ridere.”

Stakanov Bis. “In una giornata io lavoro 27 ore.”

Silvio c’è. “Mi sta venendo un complesso di superiorità tanto che dico: Meno male che ci sono io.”

Napoleone. “So di essere stato e di essere di gran lunga il migliore presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei suoi 150 anni di storia.”

“Solo Napoleone ha fatto più di me.”

Rutelli. “Rutelli è più bello di me, ma le elezioni non sono un concorso di bellezza.”

Palumbo. “Vi presento l'on. Giuseppe Palumbo, di Forza Italia. Ecco un uomo che ha le mani in pasta: fa il ginecologo.”

