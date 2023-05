CON BERLUSCONI FUORI GIOCO, LA FAIDA È MARTA VS LICIA – LA CONVENTION DI FORZA ITALIA DIVENTA IL CAMPO DI BATTAGLIA TRA MARTA FASCINA E LICIA RONZULLI – I RISPETTIVI FAN ESPONGONO STRISCIONI PER SOSTENERLE: “FORZA LICIA”, “MARTA UNICA” – L’EX INFERMIERA PRESTATA ALLA POLITICA TUONA CONTRO L’APPIATTIMENTO SU GIORGIA MELONI: “CON GLI ALLEATI ABBIAMO UN RAPPORTO DI LEALTÀ MA NON SIGNIFICA CHE FORZA ITALIA DEBBA RINUNCIARE ALLA PRIORITÀ IDENTITÀ ACCONTENTANDOSI DI UNA POSIZIONE SUBALTERNA” – IL SUO SCUDIERO CATTANEO VA OLTRE: “FORZA ITALIA SIA UN PARTITO SCALABILE E BASATO SUL MERITO”

STRISCIONE A CONVENTION FI, 'MARTA LEADER, NOSTRO POPOLO TI AMA'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Marta sei una leader. Il popolo di Forza Italia ti ama". Con questo striscione un gruppo di giovani di Forza Italia provenienti dalla Campania ha voluto rendere omaggio a Marta Fascina, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi che in questo mese di ospedale non ha mai abbandonato l'ex premier. "Marta Fascina è il nostro orgoglio, veniamo tutti dalla Campania, da coordinamenti diversi - ha spiegato Antonio -. Da quando ci sono Marta e l'onorevole coordinatore regionale Fulvio Martusciello noi giovani ci sentiamo rappresentati. Siamo in contatto costante con Marta Fascina, ci confrontiamo e ci sentiamo siamo ascoltati".

ALLA CONVENTION DI FI SPOSTATO STRISCIONE 'FORZA LICIA'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - 'Forza Licia' con un cuore rosso è lo striscione per la capogruppo al Senato appeso alla convention di Forza Italia a Milano. Striscione simile ad uno appeso per 'tifare Marta Fascina'. Una sorta di derby con un piccolo giallo quando la scritta per Ronzulli è stata tolta e fatta spostare in un altro punto degli East End Studios per evitare, hanno spiegato alcuni addetti, che coprisse lo striscione di Forza Italia Cuneo.

FI: RONZULLI, CON GLI ALLEATI SIAMO LEALI MA NON SUBALTERNI

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Con gli alleati abbiamo un rapporto di lealtà ma non significa che Forza Italia debba rinunciare alla priorità identità accontentandosi di una posizione subalterna, perché noi siamo unici". Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, dal palco della convention di Forza Italia. "Stiamo attenti a non farci sedurre dal canto delle sirene perché le percentuali di consenso cambiano continuamente - ha aggiunto -, il successo di qualcuno non deve costringere nessuno a rinunciare alle proprie idee e valori. Forza Italia è una casa aperta, pronta ad accogliere anche chi aveva deviato, decidendo poi di ritornare sul sentiero principale. Qui hanno trovato ad accoglierli chi non ha mai deviato da questa strada avendo come solo leader Silvio Berlusconi".

CATTANEO, FI SIA UN PARTITO SCALABILE E BASATO SUL MERITO

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La logica del 'meno siamo meglio stiamo' non ci deve appartenere. Noi dobbiamo costruire un partito scalabile e basato sul merito, dove anche l'ultimo dei militanti può ambire a diventare consigliere comunale o sindaco o parlamentare. Il partito deve essere aperto e contendibile, basato sul merito, il tutto avendo come unico leader Silvio Berlusconi". Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato e vicecoordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo all'evento del partito di Silvio Berlusconi in corso a Milano.

"Come sapete ho la responsabilità oggi di Vicecoordinatore nazionale con delega all'organizzazione del movimento, per lavorare al fianco del Presidente Berlusconi al radicamento di Forza Italia - ha spiegato l'ex capogruppo azzurro alla Camera -. Abbiamo bisogno davvero di un partito strutturato dal Nord al Sud, dove ogni coordinamento provinciale deve avere la sua struttura ed il suo organigramma, con l'obiettivo di avere un responsabile azzurro per ognuno dei comuni italiani, anche quelli più piccoli. Dobbiamo però essere anche un partito aperto e sempre inclusivo".

