TRANSENNATE I TEATRI ITALIANI: DA STASERA BEPPE GRILLO TORNA IN TOUR! – OGGI LA PRIMA TAPPA DELLO SPETTACOLO “IO SONO IL PEGGIORE”, AL TEATRO MANCINELLI DI ORVIETO – DOPO L’ESORDIO, SEGUIRANNO ALTRE 21 TAPPE, DA NORD A SUD – LA PRESENTAZIONE: “DALLA RELIGIONE ALLE SILENZIOSE GUERRE ECONOMICHE, PASSANDO PER IL METAVERSO, FINO ALL’AMBIENTALISMO”. CHISSÀ SE CI SARÀ ANCHE QUALCHE RIFERIMENTO PIÙ “POLITICO” A PEPPINIELLO CONTE, CHE GLI DÀ 300MILA EURO ALL’ANNO PER IMBOSCARSI…