RUGGIERI MEJO DI FIORELLO! ANDREA RUGGIERI, EX DEPUTATO DI FORZA ITALIA, A “UN GIORNO DA PECORA” RACCONTA QUANDO SI FINGEVA GIANNI LETTA PER PARLARE CON BERLUSCONI: “GLI DICEVO ‘SONO ANDREA, HO DOVUTO IMITARE LETTA PER PARLARLE. E LUI SCOPPIAVA A RIDERE’" - LA SVELENATA: "ORA AL MIO POSTO C’È UN SENATORE DI FORZA ITALIA CHE NON SA PARLARE ITALIANO, SI CHIAMA FRANCESCO SILVESTRO. TAJANI, BARELLI, BERNINI E RONZULLI NON MI HANNO VOLUTO...”