TUTTI IN ESTASI PER LA MERKEL, ''UNICA LEADER D'EUROPA'' PERCHÉ FA LA VOCE GROSSA SULL'AVVELENAMENTO DI NAVALNY. MA PRIMA DI BEATIFICARLA, VEDIAMO SE BLOCCA IL MILIARDARIO GASDOTTO RUSSO NORD STREAM 2, COME LE CHIEDONO I VERDI ALL'OPPOSIZIONE. GIÀ, PERCHÉ CON RUSSIA E CINA ANGELONA (COME IL SUO PREDECESSORE SCHROEDER, ORA AL SOLDO DI GAZPROM) FA LA STATISTA FINCHÉ NON SI TRATTA DI PERDERE SOLDI. A QUEL PUNTO LE CRISI DIPLOMATICHE RIENTRANO