LA CINA FA LA SUA MOSSA PER L’UCRAINA (E PER TAIWAN) – WANG YI, CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA DI PECHINO, È TORNATO IN PATRIA DOPO L’INCONTRO CON PUTIN E ANNUNCIA CHE “TUTTE LE PARTI ACCETTANO CHE LE CONTROVERSIE DEBBANO ESSERE RISOLTE CON I NEGOZIATI” – XI JINPING VUOLE PORTARE IL SUO PIANO DI PACE AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU. POI LA PALLA SARÀ IN MANO A BIDEN, CHE TEME CHE L’ACCORDO SIA IL PRELUDIO DELLA FUTURA PRESA DI TAIWAN. NON A CASO WANG HA PARLATO DI “INTEGRITÀ TERRITORIALE” - IL MESSAGGIO ALL'ITALIA