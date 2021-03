BERTOLESSO - APPENA QUALCUNO GLI FA UNA DOMANDA SCOMODA SUL DISASTRO DEI VACCINI IN LOMBARDIA, GUIDO BERTOLASO SBROCCA E SE NE VA - È QUELLO CHE È SUCCESSO A "SKYTG24", DOVE LA GIORNALISTA TONIA CARTOLANO HA PROVATO A CHIEDERGLI DELLE INIEZIONI ALLE PERSONE FRAGILI: "SONO GIÀ INIZIATE, MA MI CRITICATE PER SPORT. FATE QUELLO CHE VOLTE, IO NON ME LA PRENDO" (PENSA SE INVECE SE LA FOSSE PRESA...) - VIDEO

Francesco Loiacono per www.fanpage.it

guido bertolaso sbrocca

Prima un tentativo di difendere una realtà, quella della campagna vaccinale contro il Covid in Lombardia, che ogni giorno mostra nuove pecche. E poi, incalzato dalle domande, la scelta di abbandonare il collegamento con SkyTg24 a intervista ancora in corso. Mattinata movimentata quella di Guido Bertolaso, consulente regionale per la campagna di vaccinazione.

guido bertolaso e tonia cartolano

L'ex capo della Protezione civile è stato ospite, in collegamento, della giornalista Tonia Cartolano. Tema dell'intervista il caos sui vaccini in Lombardia, dove pochi giorni fa il presidente Attilio Fontana ha chiesto l'azzeramento dei vertici di Aria, società regionale che gestisce le prenotazioni e convocazioni per il vaccini degli anziani over 80 e degli insegnanti.

guido bertolaso a skytg24

"Il caos è estremamente limitato e contenuto in alcune zone della Regione – ha spiegato Bertolaso -. Perché come sempre la cattiva notizia prevale sugli aspetti positivi. In Lombardia si vaccinano circa 32 mila-33 mila persone al giorno, soprattutto gli over 80, i più fragili e gli insegnanti, secondo le linee che il governo ha indicato a tutte le Regioni. Noi le rispettiamo in modo assolutamente corretto, quindi con i numeri che stiamo facendo siamo arrivati a vaccinare oltre il 50 per cento degli over 80 e per il 12 aprile spero di aver vaccinato tutti gli over 80 almeno con la prima dose".

guido bertolaso sbrocca a sky

Bertolaso: Tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti tra gli over 80

I numeri forniti dalla Regione sono in realtà lievemente diversi, e mostrano percentuali inferiori. Ma secondo Bertolaso c'è una ragione: "Oggi siamo già sopra il 16 per cento con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti nell’elenco degli over 80 che abbiamo vaccinato e quindi di fatto la Lombardia non ha indicato gli oltre 100mila anziani over 80 già vaccinati nelle Rsa. È sempre un problema informatico, è un’attività che esula da quelle di chi si occupa di vaccinare i lombardi".

guido bertolaso se ne va e lascia da sola tonia cartolano

Sul piano di vaccinazione lombardo Bertolaso ha proseguito: "È un programma importante, abbiamo già realizzato tutti i centri vaccinali massimi, oggi ne vado ad aprire uno a Codogno. Siamo in linea con quelle che sono le previsioni del governo. Se dovessimo ricevere più vaccini potremmo vaccinare molto di più. Per Pfizer le scorte sono praticamente esaurite" ma "grazie all'arrivo ieri di questo ulteriore contingente di vaccini potremo andare avanti nei prossimi giorni".

tonia cartolano rimasta sola

Tuttavia, ha aggiunto Bertolaso, "sappiamo che prima di Pasqua probabilmente le finiremo di nuovo". E ha concluso: "Questa fornitura di vaccini periodica e ben programmata ci permette di tracciare la strada che stiamo seguendo".

LETIZIA moratti ATTILIO fontana GUIDO bertolaso

La strada ipotizzata dal consulente di Fontana e Letizia Moratti prevede di arrivare a fine marzo "ben oltre le 50 mila vaccinazioni al giorno, l’11 aprile arriveremo a 90 mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130 mila persone al giorno".

GUIDO BERTOLASO CON ATTILIO FONTANA E LETIZIA MORATTI

Al momento però si tratta, appunto, di previsioni e promesse. Incalzato da altre domande sull'inizio delle vaccinazioni per i cosiddetti fragili (che in Lombardia sono partite, anche se a singhiozzo), Bertolaso ha preferito terminare anzitempo l'intervista, interrompendo il collegamento.

GUIDO BERTOLASO GUIDO BERTOLASO guido bertolaso rientra in italia 1 guido bertolaso rientra in italia guido bertolaso attilio fontana guido bertolaso foto di ferdinando mezzelani gmt 67 guido bertolaso foto di ferdinando mezzelani gmt 68 guido bertolaso foto di ferdinando mezzelani gmt 69 guido bertolaso foto di ferdinando mezzelani gmt 70 GIORGIA MELONI GUIDO BERTOLASO guido bertolaso foto di ferdinando mezzelani gmt 71 GUIDO BERTOLASO guido bertolaso rientra in italia 2 SILVIO BERLUSCONI E GUIDO BERTOLASO FOTO LAPRESSE GUIDO BERTOLASO ATTILIO FONTANA LETIZIA MORATTI