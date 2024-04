BETTINI SPINGE ZINGARETTI A CANDIDARSI ALLE EUROPEE: “SE IL GRUPPO DIRIGENTE NAZIONALE PD GLIELO CHIEDE EGLI HA IL DIRITTO E PERSINO IL DOVERE DI FARLO” – LA RISPOSTA DEL “GRAN CIAMBELLONE” DEM ALL’ARTICOLO DI RONCONE: “PARLARE DI MIA OSTILITÀ NEI SUOI CONFRONTI È INGIUSTO. NON LO DICO A FABRIZIO RONCONE, FORSE IL GIORNALISTA CHE AMO E STIMO DI PIÙ IN ITALIA, MA A CHI GLI HA RACCONTATO RETROSCENA INVENTATI, CHE GIUSTAMENTE LUI HA RIPORTATO COME DOVERE DI CRONACA…”

L'ARTICOLO DI FABRIZIO RONCONE A CUI FA RIFERIMENTO BETTINI

Dal profilo Facebook di Goffredo Bettini

zingaretti bettini

Ho già chiarito qualche giorno fa. Se il gruppo dirigente nazionale propone a Nicola Zingaretti di candidarsi, egli ha il diritto e persino il dovere di farlo. E, in questo caso, rappresenterebbe un arricchimento e una spinta propulsiva per le nostre liste alle europee. Peraltro, la mia influenza è pressoché zero. Le liste nazionali le propone la segretaria e le approva la direzione del partito.

Non sono stato coinvolto per nulla, neppure telefonicamente, nelle decisioni. Non me ne rammarico. Ho solo sottolineato un apprezzamento per le candidature nella circoscrizione centrale di Marco Tarquinio e di un Sindaco, Matteo Ricci, che viene dalla mia stessa tradizione politica, libero di testa, giovane e bravissimo amministratore.

fabrizio roncone foto di bacco

Per 40 anni e più, come un fratello maggiore, ho sostenuto Nicola in tutti gli incarichi importantissimi che ha svolto. Parlare di mia ostilità nei suoi confronti è davvero ingiusto. Non lo dico a Fabrizio Roncone, forse il giornalista che amo e stimo di più in Italia, ma a chi gli ha raccontato retroscena inventati, che giustamente lui ha riportato come dovere di cronaca.

zingaretti bettini goffredo bettini nicola zingaretti piero fassino

Bettini e Zingaretti