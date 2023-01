BETTINO FOREVER - A 23 ANNI DALLA SCOMPARSA DI CRAXI, SABATO AL CIMITERO CRISTIANO DI HAMMAMET GIUNGERANNO PIÙ DI CENTO PERSONE DALL’ITALIA - IL RICORDO DELLA FIGLIA STEFANIA - “DICEVI: ‘FIN QUANDO SONO VIVO MI DIFENDO DA SOLO, MA POI CHI MI DIFENDERÀ?’. ECCO, HO PROVATO A PORTARE AVANTI QUELLA CHE CHIAMAVI ‘L’OPERAZIONE VERITÀ’, A FARE IN MODO CHE I TUOI AVVERSARI NON VINCESSERO ANCHE LA BATTAGLIA DELLA STORIA” - LE FOTO DI CRAXI SCATTATE DA UMBERTO CICCONI: NEGLI USA CON REAGAN, CON LADY D, MONTANELLI, PERTINI E...

Dichiarazione di Stefania Craxi - Ricordo Bettino 19 gennaio 2023

"Caro Bettino,

bettino craxi e lady d

ci risiamo. A distanza di ventitré anni sono ancora qua, ad Hammamet, in quella terra tunisina che ti ha accolto e amato, per abbracciarti e ricordarti, come uomo di Stato, come politico, come padre. È un ordine non casuale, che mi hai insegnato fin da piccola, avendo il privilegio di respirare al tuo fianco il fiato lungo della Storia.

Anche quest’anno, nonostante il trascorrere del tempo e i travagli che agitano le nostre vite, saremo in tanti a stringerci a te. Non siamo più soli come in quel pomeriggio del 19 gennaio 2000 e come tante volte è successo lungo un esilio doloroso – altro che dorato – durante il quale hai lottato contro menzogne e falsità, opponendoti con la forza della ragione, con il coraggio della verità, ad una campagna d’odio violenta, infamante, che ha travolto la tua vita e l’Italia, ai cui destini non hai mai smesso di pensare anche nei momenti più difficili.

bettino craxi 7

E così, non scema il tuo ricordo. Anzi. Non solo non si affievolisce l’affetto di tanti amici e compagni, ma cresce il numero di coloro, soprattutto tra le giovani generazioni, che guardano a te con ammirazione, come un grande italiano che, in decenni non semplici dell’epopea repubblicana, ha saputo dare speranza e lustro al nostro Paese, difenderne come pochi gli interessi e promuoverne le legittime ambizioni sullo scenario internazionale.

Oggi che i venti di guerra sono tornati a soffiare sull’Europa, che il mondo conosce una nuova, a tratti inedita e inquietante fase di disordine, la tua lezione è ancora una volta più che mai attuale. Sei stato un uomo di pace, che ha lavorato per la pace e si è speso per la pace. Difendere la libertà dei popoli, il loro diritto ad autodeterminarsi, dare voce a quanti lottano per la libertà, rispettare le leggi del diritto, è, insieme alla lotta contro i regimi di ogni colore, in ogni parte del mondo, la cifra caratterizzante della tua esperienza, un lascito per le nostre democrazie, per l’Europa e per l’Occidente tutto, che hanno bisogno più che mai di ritrovare una comune ragione d’essere per fare fronte alle sfide di un’epoca travagliata.

bettino craxi e montanelli

È questa la ragione del tuo essere continuamente contemporaneo, una caratteristica propria dei “Grandi”. Il tuo guardare al mondo, il tuo leggere con anticipo i fenomeni globali che ci avrebbero investito, fa sì che la tua voce attraversi incurante i decenni e giunga a noi intatta, come monito per il futuro.

Molto è cambiato, da quel 19 gennaio. Personalmente, è una data spartiacque della mia vita, la ragione, insieme al bene supremo del nostro Paese, del mio impegno pubblico. Vorrei pertanto sapessi che ho tenuto salda la bussola, ho fatto in modo che il “Caso C.”, un caso politico e non familiare, non venisse archiviato. Una paura vana: da subito intuisti come la tua vicenda, che trascendeva fatti e destini personali, avrebbe pesato a lungo sulla vita del Paese. Così è stato, e così continua ad essere.

Ma ricordo bene il tuo assillo. Dicevi: «Fin quando sono vivo mi difendo da solo, ma poi chi mi difenderà?». Ecco, ho provato lungo il corso di questi anni, non senza difficoltà ma con forza e determinazione, a portare avanti quella che chiamavi «l’operazione verità», a fare in modo che i tuoi avversari, che non avresti mai chiamato nemici, non vincessero anche la battaglia della storia. Insistevi affinché fosse scritta bene, la storia, «in tutti i suoi capitoli, con tutti i suoi falsi eroi».

bettino craxi ronald reagan

Ebbene, benché il traguardo non sia stato ancora definitivamente tagliato, voglio che tu sappia che siamo molto vicini, che non desisto, che non mi arrendo. Molto, se non tutto, è cambiato. E cambierà ancora. Perché la verità, la giustizia, hanno sì i loro tempi, ma anche una loro forza inarrestabile.

Spero che questo, ovunque tu sia, possa regalare un po’ di pace al tuo animo inquieto.

bettino craxi e lech walesa bettino craxi 9 bettino craxi 4 bettino craxi e gianni agnelli cesare romiti bettino craxi e shimon peres bettino craxi e pertini bettino craxi giuliano amato e giorgio benvenuto bettino craxi enzo tortora e pippo baudo bettino craxi e luciano pavarotti bettino craxi 3 bettino craxi helmut col bettino craxi 2 bettino craxi papa wojtyla 1 bettino craxi marco pannella claudio martelli bettino craxi e gorbaciov tomba bettino craxi bettino craxi margaret thatcher bettino craxi lucio dalla bettino craxi con il presidente della repubblica pertini bettino craxi 1 bettino craxi 5

bettino craxi 6 bettino craxi 8 bettino craxi enrico mentana gianni letta

Ciao, Papà."