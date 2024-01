20 gen 2024 19:40

BETTINO PER SEMPRE! CRAXI RICORDATO AD HAMMAMET DA UN CENTINAIO DI PERSONE – LA FIGLIA STEFANIA: “ALL’INIZIO FU UNA GUERRA CIVILE, ORA SI CELEBRA L’UOMO DI STATO” - TRENT’ANNI FA L’ARRIVO IN TUNISIA DI BETTINO IN SEGUITO A INCHIESTE E PROCESSI DI “MANI PULITE”. LA MAGISTRATURA LO CONSIDERAVA LATITANTE MENTRE IL LEADER SOCIALISTA SI DEFINIVA IN ESILIO – STEFANIA CRAXI: “NON C’È ALCUNA PROVA CHE BETTINO IN PERSONA POSSA AVER CHIESTO DEL DENARO. È STATO CONDANNATO NON PER UN REATO PENALE, MA PER..."