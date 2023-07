3 lug 2023 10:24

BIANCA BERLINGUER HA SCELTO MEDIASET O FA LA PREZIOSA? – L’AD DELLA RAI, ROBERTO SERGIO, CONFERMA: “LA TRASMISSIONE CARTABIANCA, AL MOMENTO NON È PRESENTE IN PALINSESTO. RISPETTOSAMENTE, SIAMO IN ATTESA DI CONOSCERE DA BIANCA BERLINGUER LA SUA DECISIONE PER NOI RAPPRESENTA UNA COLONNA DELLA NOSTRA AZIENDA, E SPERIAMO CHE LA SUA DECISIONE, SOFFERTA, POSSA VEDERE CARTABIANCA ALLA RIPRESA DELLA STAGIONE…”