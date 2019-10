CONTE, CHE RINCULO! - QUESTI I TRE PUNTI SOLLEVATI DA DI MAIO CHE IL PREMIER HA DOVUTO INGOIARE - 1. CARCERE AI GRANDI EVASORI ENTRA NEL DECRETO FISCALE (RENZI NON LO VUOLE E FARÀ GUERRA) - 2. SALTA OBBLIGO DEL POS SE PRIMA NON SI ABBASSANO I COSTI DELLE CARTE DI CREDITO - IL REGIME DEL 15% PER LE PARTITE IVA RESTA INVARIATO, NON SI TOCCA (CONTE VOLEVA RIALZARE IL TETTO) – SI PREANNUNCIA UNO SCONTRO ESTREMO TRA LUIGINO E IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO