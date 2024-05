BIBI, HAI ROTTO IL CAZZO! - SVOLTA CLAMOROSA SU ISRAELE DI JOE BIDEN, CHE IN UNA INTERVISTA ALLA CNN HA DETTO PER LA PRIMA VOLTA DI VOLER PORRE DELLE CONDIZIONI PER L’INVIO DI FORNITURE MILITARI: NON MANDERA’ A TEL AVIV ARMI OFFENSIVE SE NETANYAHU INVADERA' RAFAH - PAROLE CHE ARRIVANO DOPO LA PRIMA SOSPENSIONE DELL'INVIO DI MIGLIAIA DI BOMBE USA ALL'ALLEATO - "HO DETTO CHIARAMENTE A BIBI E AL GABINETTO DI GUERRA: NON OTTERRANNO IL NOSTRO SOSTEGNO, SE EFFETTIVAMENTE ATTACCANO QUESTI CENTRI ABITATI"

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Svolta clamorosa su Israele di Joe Biden, che in una intervista in esclusiva alla Cnn ha detto per la prima volta di voler condizionare le forniture militari, continuando con quelle difensive ma non quelle offensive se invadera' Rafah. Parole che arrivano dopo la prima sospensione dell'invio di migliaia di bombe Usa all'alleato.

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Nella sua intervista in esclusiva alla Cnn, Joe Biden ha riconosciuto che le bombe americane sono state usate per uccidere civili a Gaza nell'offensiva di Israele. "Civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui attaccano i centri abitati", ha detto il presidente, riferendosi alle bombe da 2.000 libbre (1000 kg circa) la cui fornitura e' stata sospesa.

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - "Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno, se effettivamente attaccano questi centri abitati": lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Cnn. Il presidente ha spiegato che per il momento le azioni di Israele non hanno superato questa linea rossa, anche se hanno causato tensioni nella regione. "Non sono entrati in centri popolati", ha sottolineato.