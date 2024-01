BIDEN, ABBIAMO UN PROBLEMA – SCOPPIA IL CASO DEL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN: È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE PER DIVERSI GIORNI E NON HA INFORMATO “SLEEPY JOE” – UN INCIDENTE, NEL PIENO DI CRISI COME LE GUERRE A GAZA E IN UCRAINA, CHE IMBARAZZA UN’AMMINISTRAZIONE GIÀ IN DIFFICOLTA’ – IL 70ENNE AUSTIN, CHE È FINITO IN TERAPIA INTENSIVA PER LE COMPLICAZIONI SEGUITE ALL’OPERAZIONE, SI ASSUME "LA PIENA RESPONSABILITÀ" PER AVER TENUTO SEGRETO IL SUO RICOVERO…

(ANSA) - Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, si è assunto "la piena responsabilità" per aver tenuto segreto il suo ricovero ospedaliero per diversi giorni, nel pieno della guerra in Ucraina e nella Striscia di Gaza. "Riconosco - ha scritto in una nota - che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che il pubblico fosse adeguatamente informato. Mi impegno a fare meglio. Ma è importante dire che questa è stata una mia procedura medica e mi assumo la piena responsabilità delle mie decisioni in merito alla divulgazione".

IL CAPO DEL PENTAGONO IN RIANIMAZIONE BIDEN TENUTO ALL’OSCURO PER TRE GIORNI

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Il capo del Pentagono Lloyd Austin è stato ricoverato in ospedale per diversi giorni, per un intervento chirurgico, ed è finito nell’unità di terapia intensiva per le complicazioni seguite all’operazione. Il tutto senza informare il presidente Biden, nel pieno di crisi come le guerre a Gaza e in Ucraina. Un incidente, se non uno scandalo, che ora imbarazza un’amministrazione già messa alla prova dalle molte difficoltà di questo momento complesso.

Austin, ex generale di 70 anni d’età, era stato ricoverato il primo gennaio al Walter Reed Medical Center, l’ospedale di Washington per i militari, dove anche i capi della Casa Bianca fanno i loro controlli sulla salute. Lo scopo era sottoporsi ad un intervento non specificato, ma definito elective, ossia non indispensabile o urgente.

L’aspettativa era quella di una procedura rapida, con un ritorno immediato a casa, e quindi il Pentagono non aveva comunicato nulla a nessuno. Le cose però non sono andate secondo i piani e Austin è finito nel reparto di terapia intensiva per quattro giorni, secondo la tv Nbc, a causa delle complicazioni. A quel punto la notizia ha iniziato a circolare, sorprendendo non solo i media, ma la stessa amministrazione.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale non era stato informato, nemmeno il suo capo Jake Sullivan, e il sito Politico ha poi aggiunto che Biden non sapeva nulla. Nel frattempo Austin aveva temporaneamente ceduto le sue responsabilità alla vice Kathleen Hicks, ma un conto era un’assenza di poche ore, e un altro se il responsabile della Difesa americana sarebbe stato incapacitato per diversi giorni.

Soprattutto perché nel frattempo continuavano le guerre in Ucraina e a Gaza, mentre i militari Usa lanciavano attacchi contro gli Houti che colpivano le navi commerciali in navigazione nel Mar Rosso, o conducevano un raid a Baghdad per eliminare il capo di una milizia filo iraniana […]

Quando la notizia si è saputa, Austin si è subito assunto la colpa: «Sono felice di essere in via di guarigione, per tornare presto al Pentagono. Capisco la preoccupazione dei media e avrei potuto fare un lavoro migliore per informare il pubblico. Però è importante sottolineare questo: si trattava di una mia procedura medica, e mi assumo tutta la responsabilità per le mie decisioni riguardo le comunicazioni».[…]

