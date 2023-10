BIDEN AUTORIZZA LA COSTRUZIONE DI 32 CHILOMETRI DI MURO AL CONFINE CON IL MESSICO BYPASSANDO, GRAZIE AI POTERI PRESIDENZIALI, 26 NORME AMBIENTALI E IN UN COLPO SOLO INFRANGE LA PROMESSA CHE MAI AVREBBE COSTRUITO UN METRO DI MURO ("NON È UNA SOLUZIONE SERIA") - TRUMP LO SFOTTE (“E' COSÌ INTERESSANTE VEDERE JOE BIDEN DOVER INFRANGERE OGNI REGOLA AMBIENTALISTA PER DIMOSTRARE CHE AVEVO RAGIONE”) E IL PRESIDENTE SI DIFENDE: “IL MURO NON SERVE. HO CERCATO DI CONVINCERE I REPUBBLICANI A REINDIRIZZARE QUEI SOLDI. MA NON LO HANNO FATTO”

RETROMARCIA DI BIDEN SUL MURO ALTRI 32 CHILOMETRI CON IL MESSICO

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

joe biden donald trump

Il presidente Biden autorizza la costruzione di 32 chilometri di barriera di sicurezza in Texas al confine con il Messico bypassando, grazie ai poteri presidenziali, 26 norme ambientali e in un colpo solo infrange la promessa che mai avrebbe costruito un metro di muro ("non è una soluzione seria") e si prende l'ironia di Trump che su Truth pontifica: "E' interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine".

muro al confine con il messico

La Casa Bianca difende una scelta giudicata obbligata. Biden ha scaricato sui repubblicani la responsabilità: "Avevo chiesto che i fondi fossero reindirizzati altrove. Ma non hanno voluto e quindi non è restato altro che utilizzare i soldi per quello che erano stati stanziati".

Il denaro per la costruzione di un pezzo di barriera era stato infatti messo a bilancio nel 2019 durante l'Amministrazione Trump.

E il Congresso si è rifiutato – nonostante diverse proposte alternative offerte dal governo – di sbloccare negli ultimi anni quei fondi per altre iniziative. Quindi Biden si è trovato dinanzi all'opzione di perdere del tutto il controllo dei soldi o di usarli entro la fine del 2023 come richiede la legge. A spingere per la costruzione della barriera è stato Alejandro Mayorkas, segretario del Dipartimento dell'Homeland Security, che ha riferito di una "crisi acuta" ai confini e soprattutto nella contea di Starr County dove verrà eretta la barriera. […]. Il confine fra Usa e Messico è lungo oltre 2000 miglia. Attualmente ci sono 706 miglia di barriera di sicurezza. Trump ha portato a termine la costruzione di 52 miglia.

migranti al confine usa messico 2

BIDEN, MURO NON FUNZIONA MA NON POTEVO FERMARE USO FONDI

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che il muro al confine col Messico non e' efficace ma ha spiegato che non poteva opporsi all'uso di fondi gia' stanziati ad hoc per un altro tratto di barriera. "Ho cercato di convincerli a reindirizzare quei soldi. Non lo hanno fatto. Non lo faranno. Nel frattempo, non si puo' fare altro secondo la legge se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati. Non posso fermarlo", ha spiegato.

donald trump muro

TRUMP, SUL MURO AVEVO RAGIONE, CHISSÀ SE BIDEN SI SCUSA

(ANSA) - NEW YORK, 05 OTT - "E' così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine" con il Messico. Lo afferma Donald Trump su Truth. "Chissà se Biden si scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15 milioni di migranti", mette in evidenza Trump. Il segretario alla sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha lanciato l'allarme al confine e invocato la regole di una ventina di norme per consentire la costruzione del muro al confine con il Messico in Texas.

migranti al confine usa messico 5

'IL MESSICO È IL TERZO PAESE AL MONDO PER RICHIEDENTI ASILO'

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 05 OTT - Sono state 112.960 le richieste d'asilo ricevute dal Messico nei primi 9 mesi dell'anno, con un aumento di oltre il 30%, rispetto al 2022. Il Messico diventa così il terzo paese al mondo per numero di richiedenti asilo, subito dopo gli Stati Uniti e la Germania, secondo i dati diffusi dal governo messicano. Il Paese negli ultimi mesi ha registrato una crescita esponenziale dei flussi migratori. Il numero dei profughi che attraversa la frontiera meridionale è passato da 1.500 a più di 6.000 al giorno, la maggior parte proveniente da Haiti, Honduras e Cuba.

il muro al confine tra usa e messico in texas

USA RIAVVIANO ESPULSIONI DIRETTE DEI MIGRANTI IN VENEZUELA

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - Gli Usa riavvieranno le espulsioni dirette dei migranti provenienti dal Venezuela: lo ha reso noto un alto dirigente dell'amministrazione in un briefing telefonico, sullo sfondo del crescente numero di arrivi al confine col Messico.