18 mar 2024 17:18

BIDEN CASCA SEMPRE IN PIEDI – I REPUBBLICANI ALL’ATTACCO DI "SLEEPY JOE": “LO STAFF LO STA COSTRINGENDO A INDOSSARE DELLE SCARPE DA GINNASTICA ANTI-CADUTA, PERCHÉ INCIAMPA SPESSO” – LE SNEAKERS IN QUESTIONE SONO IL MODELLO “TRANSPORT”, DEL MARCHIO “HOKA”: DALLA SUOLA LARGA, SONO OTTIME PER LA STABILITÀ, MA DALLA CASA BIANCA PRECISANO: “IL PRESIDENTE LE USA PER FARE ESERCIZIO…”