13 mar 2024 08:54

BIDEN CONTRO TRUMP, RITORNO AL PASSATO – I DUE HANNO RAGGIUNTO IL NUMERO DI CANDIDATI NECESSARI PER ASSICURARSI LE RISPETTIVE NOMINATION PER LA CASA BIANCA: LA SFIDA SI RIPETE COME NEL 2020 – “SLEEPY JOE”, SENZA VERI RIVALI, HA STRAVINTO ANCHE LE PRIMARIE IN GEORGIA – “THE DONALD” PORTA A CASA UN SUCCESSO NEL “MINI SUPER TUESDAY” IN TRE STATI. MA IN GEORGIA NIKKI HALEY, PUR ESSENDOSI RITIRATA, OTTIENE IL 15,4% DEI VOTI. UN SEGNALE ALLARMANTE PER IL TYCOON…