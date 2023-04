“DRAGHI BOYS” FOR LIFE - E’ FATTA, STAMATTINA ALLE 9 IL COMITATO DEI 27 STATI MEMBRI DELLA UE HA VOTATO DI MAIO COME RAPPRESENTANTE SPECIALE PER I RAPPORTI CON I PAESI DEL GOLFO - ADESSO MANCA IL PASSAGGIO IN CONSIGLIO DOVE PERÒ, A FINE MESE, CI SARA’ SOLO UNA PRESA D’ATTO (NON SI VOTA E NON SI PUÒ INTERVENIRE). IN 5 MESI MARIOPIO HA MANDATO GIORGETTI A FARE IL MINISTRO DELLE FINANZE, CINGOLANI L’AD DI LEONARDO, BRUNETTA IL PRESIDENTE DEL CNEL E OGGI GIGGINO A BRUXELLES. E HA FATTO CONFERMARE DEL FANTE E DESCALZI...