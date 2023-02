17 feb 2023 08:36

BIDEN FA LA CONTROPROGRAMMAZIONE A PUTIN - IL PRESIDENTE AMERICANO TERRÀ UN DISCORSO PER L’ANNIVERSARIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, IL 21 FEBBRAIO, AL CASTELLO REALE DI VARSAVIA, LO STESSO GIORNO, PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA, A QUELLO DI “MAD VLAD” IN PARLAMENTO – “SLEEPY JOE” AFFRONTERÀ “IL MODO IN CUI GLI STATI UNITI HANNO MOBILITATO IL MONDO PER SOSTENERE IL POPOLO UCRAINO”. SPERANDO CHE LO ZAR NON DICHIARI L’OFFENSIVA FINALE…