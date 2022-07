DAGONEWS – I NODI DI SALVINI VERRANNO AL PETTINE! IL “CAPITONE” HA GROSSE GRANE DA RISOLVERE DA QUI AL 25 SETTEMBRE: PRIMA FRA TUTTE, LA CANDIDATURA DI GIORGETTI, CHE VORREBBE RITIRARSI A VITA PRIVATA (MA POI ALLA FINE CI RIPENSERA': E' DURO COME IL SEMOLINO) - LA FILA DI QUESTUANTI A VIA BELLERIO IN CERCA DI UNA CANDIDATURA CON LA LEGA - IL NODO DELLA SPARTIZIONE DEI SEGGI UNINOMINALI (LA MELONI NE VUOLE LA METÀ) E QUELLO DEL PROGRAMMA: DAL PUTINISMO ANTI-UCRAINA ALLA FLAT-TAX, COME FARE PER GOVERNARE SENZA SCAZZOTTATE CON LA “DUCETTA” ATLANTISTA?