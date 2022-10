DI MAIO IN PEGGIO – AL POVERO LUIGINO ORA NON NE VA PIÙ BENE UNA: DOPO LA DISASTROSA CAMPAGNA ELETTORALE E LA MANCATA RIELEZIONE, È ARRIVATA ANCHE LA CONDANNA IN APPELLO PER LA DITTA DI FAMIGLIA, LA “ARDIMA”. LA SOCIETÀ DOVRÀ RISARCIRE UN OPERAIO CHE LAVORAVA A TEMPO PIENO NONOSTANTE DA CONTRATTO LA SUA GIORNATA FOSSE DI 4 ORE AL GIORNO – LA DITTA ERA STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE DAL MINISTRO E DALLA SORELLA, DOPO LA DONAZIONE DELLA MADRE. IL PADRE, ANTONIO, ERA DI FATTO IL FACTOTUM DELLA SOCIETÀ, MA NON RISULTAVA TRA I VERTICI…