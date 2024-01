BIDEN E NETANYAHU, DALLE STELLE ALLO STALLO – IL PRESIDENTE AMERICANO HA PROPOSTO A “BIBI” UN PIANO DI PACE IN MEDIORIENTE IN CUI VENGA RICONOSCIUTO UNO STATO PALESTINESE DEMILITARIZZATO – MA IL PREMIER ISRAELIANO NON NE VUOLE SAPERE – SECONDO LA “CNN” SONO ALMENO 16 I CIMITERI PROFANATI DALL’ESERCITO ISRAELIANO DA QUANDO È INIZIATA L'ATTACCO A GAZA - I VIDEO DELLE PROTESTE CONTRO NETANYAHU A TEL AVIV

Hanno parlato per quaranta minuti ma Bibi, o meglio il premier Benjamin Netanyahu non si smuove davanti al collega americano Joe Biden. «Non accetterò compromessi. Israele dovrà mantenere il controllo della sicurezza sul territorio a ovest del Giordano e questo contraddice le richieste di sovranità palestinese», avrebbe detto nella chiamata, non consueta ma significativa. Perché da parte degli Stati Uniti è arrivata la proposta: uno stato palestinese demilitarizzato.

Un piano – riporta stamane Repubblica – a cui lavorano gli Stati Uniti per fermare la guerra su Gaza, con il benestare di Paesi arabi, Unione Europea e Onu. Cessate il fuoco, liberazione degli ostaggi, normalizzazione delle relazioni tra sauditi e Israele, isolando l’Iran. In cambio Biden chiede a Netanyahu un nuovo Stato palestinese, senza spazio per Hamas e con la guida dell’Autorità di Ramallah. Ma di fatto finora, nulla da fare. A fare il duro della situazione ci pensa Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e leader dell’estrema destra messianica. «Gli americani devono svegliarsi. Nel Paese – spiega dopo il colloquio tra Bibi e Biden – c’è un vasto consenso contro lo Stato palestinese».

Dopo la chiamata tra i due c’è stato un po’ di caos mediatico. Secondo la Cnn il premier israeliano ha spiegato al numero uno della Casa Bianca che «i commenti fatti il giorno precedente non intendevano chiudere alla soluzione dei due Stati in ogni sua forma». Ma l’ufficio del premier ha poi smentito questa ricostruzione. […]

ISRAELE, MIGLIAIA IN PIAZZA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DI NETANYAHU: «CHI DISTRUGGE NON COSTRUIRÀ»

Migliaia di persone stanno manifestando stasera a Tel Aviv per chiedere le dimissioni del governo di Benjamin Netanyahu, lo scioglimento della Knesset e l’indizione di nuove elezioni. «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà», ha scandito dal palco sulla piazza Habima Yonatan Shamriz, fratello di uno dei tre ostaggi uccisi per errore il mese scorso dall’esercito israeliano a Gaza. […]

«L'ESERCITO ISRAELIANO HA PROFANATO ALMENO 16 CIMITERI A GAZA». L'INCHIESTA DELLA CNN E LA REPLICA DELL'IDF

Sono almeno 16 i cimiteri profanati dall’esercito israeliano da quando è iniziata l’offensiva militare nella Striscia di Gaza a seguito dell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. Lo sostiene un’inchiesta della Cnn che sottolinea come l’Idf abbia «distrutto lapidi e, in alcuni casi, dissotterrato cadaveri». Le rivelazioni dell’emittente statunitense arrivano dopo un lavoro di analisi delle immagini satellitari e filmati pubblicati sui social media, dopo che alcuni suoi giornalisti avevano visto coi propri occhi alcune delle zone profanate nel corso di una visita a Gaza con le stesse truppe israeliane. Alcune delle devastazioni potrebbero configurarsi come «crimine di guerra», fa notare la Cnn.

Un portavoce dell’Idf, interrogato in proposito, non ha fornito una spiegazione dettagliata dei fatti, ma ha sottolineato come i militari spesso «non hanno altra scelta» se non quella di prendere di mira i cimiteri che «Hamas utilizza per scopi militari». Secondo il portavoce, poi, «Ii ritrovamento e la restituzione dei corpi degli ostaggi sono una delle missioni chiave a Gaza, motivo per cui i corpi sono stati rimossi da alcune tombe». […]

In altri casi, sembra che l’esercito israeliano abbia però utilizzato i cimiteri come avamposti militari, spiega Cnn. Le immagini e i filmati hanno infatti mostrato come i bulldozer israeliani abbiano trasformato i cimiteri in aree di sosta, radendo al suolo ampie aree e fortificando le proprie posizioni. Come è accaduto nel quartiere Shajaiya di Gaza City, dove un tempo sorgeva il cimitero.

Qui, i veicoli da guerra militari – precisa l’emittente – hanno costruito strutture difensive intorno al perimetro. Una scena di devastazione è invece visibile al cimitero di Bani Suheila, a Est di Khan Younis, dove le immagini satellitari hanno rivelato la deliberata e progressiva demolizione del cimitero e la creazione di fortificazioni difensive nel corso di almeno due settimane tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. […]

