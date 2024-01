25 gen 2024 18:11

BIDEN ORA HA FRETTA DI ARRIVARE A UNA TREGUA – IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE INVIARE IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, IN MEDIORIENTE PER MEDIARE UN ACCORDO TRA HAMAS E ISRAELE – BURNS SARÀ IN EUROPA PER ALCUNI COLLOQUI E INCONTRERÀ I CAPI DELL’INTELLIGENCE ISRAELIANA, EGIZIANA E DEL QATAR – HAMAS ACCUSA LO STATO EBRAICO DI AVER SPARATO SULLA FOLLA IN ATTESA DI AIUTI A GAZA…