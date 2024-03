BIDEN POTREBBE PERDERE LE ELEZIONI PER COLPA DI UN KENNEDY – ROBERT JR, FIGLIO DI BOBBY E NOTO PER LE SUE POSIZIONI COMPLOTTARE, IN ALCUNI SONDAGGI TOCCA IL 12% DEI CONSENSI, E POTREBBE RISULTARE DECISIVO NELLA CORSA ALLA CASA BIANCA – KENNEDY, CON LE SUE BATTAGLIE ANTI-COVID (E FILO-PUTIN), POTREBBE RUBARE VOTI ANCHE A TRUMP. MA CI SONO ANCHE ALTRI CANDIDATI INDIPENDENTI CHE SI MUOVONO A SINISTRA E POTREBBERO SOTTRARRE CONSENSI A “SLEEPY JOE"

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

robert f. kennedy jr si candida come indipendente

Un nuovo fantasma agita i sonni di Joe Biden, come se non bastassero già Trump, Putin, Gaza, l’economia, la sua età e la scarsa popolarità nei sondaggi. È il fantasma di Ralph Nader, che nel 2000 fece perdere Al Gore, ma anche di Ross Perot, che forse fece altrettanto con Bush padre nel 1992. A condannare Biden alla sconfitta potrebbe essere, più ancora che Trump, uno dei candidati minori.

Uno come Robert Kennedy. Martedì il figlio di Bob […] ha annunciato che la sua vice nelle presidenziali del 5 novembre sarà Nicole Shanahan, avvocato della Silicon Valley ed ex moglie del cofondatore di Google Sergey Brin. Così ha riattirato l’attenzione sulla sua campagna.

robert kennedy jr (6)

Robert junior è il nipote di John Kennedy e sta sfruttando il proprio cognome per farsi ascoltare. Sposato con l’attrice Cheryl Hines, avvocato, attivista politico, nella sua carriera si era fatto un nome soprattutto per le cause ambientaliste e lo sviluppo dell’energia sostenibile. Poi a un certo punto ha perso la testa, anche secondo alcuni suoi famigliari più vicini, diventando il portavoce delle teorie cospirative più estrose. Prima fra tutte quella contro i vaccini, durante l’epidemia di Covid. Non contento, ha deciso di candidarsi alle primarie presidenziali democratiche, e poi di correre da indipendente […].

biden trump

La sua linea è largamente incompatibile con quella del partito appartenuto un tempo al padre e allo zio, perché oltre ad avere posizioni trumpiste sulla pandemia, si oppone al bando delle armi da guerra […], ripete la narrativa russa sull’invasione in Ucraina, e sostiene che le presidenziali sono truccate. Con un programma così, poteva fare concorrenza a Trump, e in effetti in molti sondaggi risulta più popolare tra i repubblicani che fra i democratici.

JILL STEIN

Ma chi rischia di più, a novembre, è Joe Biden. Fin qui nessuno ha preso Robert junior sul serio, inclusa sua sorella Kerry, che dopo la candidatura ha sentito la necessità di pubblicare un comunicato in cui giurava di amare suo fratello, ma diffidava chiunque dal votarlo. Il nome Kennedy però affascina sempre gli americani, democratici in particolare.

Così Robert è salito nei sondaggi, arrivando fino al 20% in alcuni rilevamenti. In quelli a tre tocca il 12% e quindi potrebbe risultare decisivo, partecipando ai dibattiti e togliendo voti determinanti a uno degli altri due candidati, se la corsa sarà ravvicinata come nel 2020.

ross perot

Ma quella di Kennedy non è l’unica minaccia per Biden, perché alla sua sinistra si sono presentati Jill Stein, ambientalista in odore di complicità con Putin, che affossando Hillary nel 2016 aveva aperto la Casa Bianca al cancellatore dell’Accordo di Parigi Donald Trump, e il professore Cornel West, già consigliere del senatore Sanders. Al centro poi c’è No Labels, animato dall’ex democratico Joe Lieberman morto ieri, ancora in cerca di un portabandiera. Tutti candidati senza chance di vittoria, ma che potrebbero sottrarre a Biden un numero sufficiente di voti da fargli perdere alcuni Stati decisivi per restare alla Casa Bianca.

RALPH NADER

Nel 2000 il verde Ralph Nader aveva ottenuto 97.488 voti in Florida, Stato decisivo perso da Gore per 537 preferenze, e quindi aveva consegnato la Casa Bianca a Bush figlio […]. Ross Perot aveva ottenuto il 19% nel 1992 e l’8,4% nel 1996, risultando fatale per Bush padre e Bob Dole […]. Se uno considera che nel 2020 Biden aveva vinto il Wisconsin per 20.000 voti, ossia lo 0,013% del totale, e anche meno in Georgia e Arizona, si capisce perché ciascuna di queste minacce potrebbe essere fatale per Joe. […]

