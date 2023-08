BIDEN PROVA A CREARE UNA “NATO ASIATICA”. E PECHINO MINACCIA VENDETTA – A CAMP DAVID OGGI IL SUMMIT USA-GIAPPONE-COREA: I TRE HANNO UN ACCORDO CHE PREVEDE ESERCITAZIONI MILITARI CONGIUNTE – UNA MOSSA DI “SLEEPY JOE” PER RAFFORZARE IL CONTENIMENTO DELLA CINA NEL PACIFICO E IL CONTRASTO ALLA COREA DEL NORD – LA REPLICA DEL DRAGONE: “WASHINGTON TENTA DI METTERE INSIEME CRICCHE ESCLUSIVE E CREARE SCONTRI MILITARI NELL'ASIA-PACIFICO. REAGIREMO”

CINA, DA USA-GIAPPONE-COREA SUD TENTATIVO CRICCA ESCLUSIVA

(ANSA) - Il tentativo di mettere insieme "varie cricche ed esclusive e di portare scontri di campo e blocchi militari nell'Asia-Pacifico è impopolare e susciterà inevitabilmente vigilanza e opposizione da parte dei Paesi della regione". Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in merito al vertice di oggi a tre di Camp David ospitato dal presidente Usa Joe Biden con il premier nipponico Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. I leader nelle previsioni potenzieranno le capacità di deterrenza contro la belligeranza della Corea del Nord e l'assertività militare della Cina, sempre più vicina alla Russia.

Di fronte alla turbolenta situazione della sicurezza internazionale, "tutte le parti dovrebbero sostenere il concetto di sicurezza condivisa, aderire al vero multilateralismo e lavorare insieme per affrontare le varie sfide legate alla sicurezza" su scala globale, ha aggiunto Wang.

Nessun Paese, in base a questa impostazione, "dovrebbe cercare la propria sicurezza a scapito dei relativi interessi di altri Paesi e della pace e stabilità regionali. Chi sta creando conflitti ed esacerbando la tensione? La comunità internazionale ha la sua opinione", ha continuato il portavoce, parlando nel briefing quotidiano. L'Asia-Pacifico, ha concluso, è un'area "di sviluppo pacifico e un focolaio di sviluppo cooperativo, e non dovrebbe mai diventare invece un'altra arena per la competizione geopolitica".

A CAMP DAVID STORICO SUMMIT USA-GIAPPONE-COREA. ALLEANZA CONTRO LE MINACCE DI PECHINO E PYONGYANG

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “La Stampa”

Washington compatta le alleanze in Estremo Oriente per rafforzare il contenimento della Cina e il contrasto alla Corea del Nord mantenendo uno sguardo sul conflitto russo-ucraino. È atteso infatti per oggi l'annuncio di uno storico accordo tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone che prevede fra le altre iniziative anche esercitazioni militari congiunte con cadenza annuale.

L'annuncio arriverà da Camp David, dove il presidente Joe Biden riceverà il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. L'intesa rappresenta una vittoria per Washington, che da anni è in pressing su Tokyo e Seul per superare la disputa fra i due Paesi dopo l'occupazione nipponica della penisola durata 35 anni e terminata il 15 agosto 1945 […]

[…] Washington cerca di compiere un salto di qualità nella cooperazione trilaterale, accrescendo i timori della Cina di trovarsi davanti un tentativo embrionale di creare una sorta di Nato asiatica.

[…] l'accordo che sta per vedere la luce in Maryland prevede nuove iniziative congiunte sulla difesa missilistica, la condivisione di informazioni e la tecnologia. «Segnerà quella che crediamo sia una nuova era nella cooperazione trilaterale», ha spiegato il segretario di Stato Blinken dopo un incontro virtuale con i ministri degli Esteri giapponese e sudcoreano per preparare il vertice, sottolineando che l'incontro promuoverà una visione condivisa di un «Indo-Pacifico libero e aperto, sicuro e connesso».

L'intesa non solo punta a contenere le mire espansionistiche cinesi a partire da Taiwan, ma anche a contrastare Pyongyang dove Kim Jong-un e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, nel faccia a faccia di luglio a Pyongyang, hanno raggiunto «un ampio quadro» di accordi sulla cooperazione militare.

«La Russia sembra aver richiesto la vendita di proiettili e missili e la conduzione di un'esercitazione militare congiunta, mentre il Nord probabilmente ha richiesto il noleggio di armi prodotte in Occidente e l'assistenza tecnica», riferisce l'agenzia Yonhap. […]

