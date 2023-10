BIDEN È RIUSCITO A FERMARE NETANYAHU? – SECONDO IL PORTAVOCE DELL'ESERCITO ISRAELIANO I PIANI MILITARI POTREBBERO ESSERE DIVERSI DALL'INVASIONE VIA TERRA DELLA STRISCIA DI GAZA – DA GIORNI IL PRESIDENTE AMERICANO, IN VERSIONE POMPIERE, HA CERCANDO DI EVITARE QUELLO CHE SAREBBE STATO UN BAGNO DI SANGUE DA AMBO LE PARTI – L’EX CAPO DEI SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI, YAAKOV PERI: 'HAMAS DICA IL PREZZO PER OSTAGGI' – PER L’ONU: “L'ORDINE DI EVACUARE LA POPOLAZIONE A GAZA POTREBBE ESSERE UN CRIMINE INTERNAZIONALE..."

joe biden bibi netanyahu

ISRAELE, IL PIANO POTREBBE NON ESSERE L'INVASIONE DI GAZA

(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - L'esercito israeliano si sta preparando per le prossime tappe nella guerra contro Hamas ma i piani potrebbero essere diversi dall'attesa invasione via terra della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hecht. "Ci stiamo preparando - ha spiegato in un briefing con i giornalisti - ma non abbiamo detto quali piani saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso".

shifa hospital di gaza 5

NEGOZIATORE FAMIGLIE, 'HAMAS DICA IL PREZZO PER OSTAGGI'

(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - "Noi abbiamo chiesto dei corridoi per riportare a casa gli ostaggi", ma senza offrire una contropartita. "Hamas ci deve dire che sono pronti e qual è il prezzo. Non abbiamo ancora avuto una risposta". Lo ha detto Yaakov Peri, ex capo dello Shin Bet e membro del team di negoziatori del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi nell'attacco del 7 ottobre, parlando con alcuni giornalisti, tra cui l'ANSA, a margine della conferenza stampa dei genitori di Maya Shem, la ragazza rapita apparsa ieri in video.

joe biden bibi netanyahu

ONU, EVACUAZIONE CIVILI GAZA FORSE TRASFERIMENTO FORZATO ILLEGALE

(ANSA) - GINEVRA, 17 OTT - L'ordine di evacuare la popolazione del Nord della Striscia di Gaza dato da Israele potrebbe configurare un crimine internazionale di "trasferimento forzato illegale di civili": lo ha detto oggi a Ginevra la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani.

"Sembra che non vi sia stato alcun tentativo da parte di Israele di garantire un rifugio adeguato e condizioni soddisfacenti di igiene, salute, sicurezza e nutrizione agli 1,1 milioni di civili a cui è stato ordinato di trasferirsi", ha detto Shamdasani. "Siamo preoccupati che questo ordine, combinato con l'imposizione di un assedio completo su Gaza, non possa essere considerato un'evacuazione temporanea legittima ed equivarrebbe quindi a un trasferimento forzato di civili, in violazione del diritto internazionale", ha sottolineato.

israele bombardamenti su gaza

La portavoce ha aggiunto che "le spaventose notizie secondo cui civili che tentavano di trasferirsi nel Sud di Gaza sono stati colpiti e uccisi da armi esplosive devono essere oggetto di indagini indipendenti e approfondite, così come tutte le accuse di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale".

BENJAMIN NETANYAHU BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 15 BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA PERSONE FUGGONO DA GAZA