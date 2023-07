BIDEN C’È CASCATO DI NUOVO – “SLEEPY JOE” È INCIAMPATO ANCORA UNA VOLTA, MENTRE SALIVA LA SCALETTA DELL’AIR FORCE ONE, A HELSINKI – L’OTTUAGENARIO PRESIDENTE AMERICANO HA RISCHIATO DI CADERE, MA A QUESTO GIRO NON È FINITO IN TERRA, COME INVECE ERA GIÀ SUCCESSO IN PASSATO – PER I MEDIA DI DESTRA E L’OPPOSIZIONE È L’ENNESIMA CONFERMA CHE È UN VECCHIO RIMBAMBITO POCO LUCIDO, CAPACE SOLO DI INANELLARE GAFFE… - VIDEO

DAGONEWS

joe biden inciampa sulla scaletta dell air force one 13 luglio 2023 3

Provaci ancora, Joe! Biden è inciampato per l’ennesima volta, mentre saliva le scalette dell’Air Force One. Il presidente americano si trovava ad Helsinki, ieri, dove ha fatto tappa in seguito al vertice Nato di Vilnius.

Quando è arrivato il momento di ripartire, ha preso con troppa foga la scala, ha messo male il piede e ha rischiato di cadere. A questo giro, però, non è finito a faccia in terra, come era successo (più di una volta) in passato.

Un film già visto, di cui conosciamo già il finale: i media di destra, e l’opposizione trumpiana, ne approfitterà e userà queste immagini come ennesima prova che è un vecchio rimbambito poco lucido e non adatto al ruolo che ricopre. I sostenitori di “Sleepy Joe”, invece, diranno che è stato solo un piccolo incidente, strumentalizzato. Almeno fino alla prossima caduta.

joe biden inciampa sulla scaletta dell air force one 13 luglio 2023 2

Come ricorda il Daily Mail, infatti, non è la prima volta che il Presidente ha difficoltà con le scalette dell’aereo. L’incidente di ieri è infatti almeno il quarto. All'inizio di quest'anno, a febbraio, Biden era inciampato mentre lasciava Varsavia in Polonia da un altro viaggio internazionale. Ha perso l'equilibrio ed è caduto in avanti prima di ricomporsi e riuscire a risalire. Un mese dopo, ha avuto di nuovo problemi a salire le scale dell'Air Force One mentre saliva a bordo dell'aereo presidenziale in partenza da Selma, in Alabama. Ma in precedenza, Biden era già caduto dalle scale dell'Air Force One, a soli due mesi dall'inizio della sua amministrazione, nel marzo 2021.

joe biden inciampa sulla scaletta dell air force one 13 luglio 2023 4

Biden starebbe usando una scala più corta da quando, il mese scorso, è caduto durante una cerimonia di laurea all'Accademia dell'Aeronautica in Colorado, inciampando in un sacchetto di sabbia. Tuttavia, l'addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato di non essere a conoscenza di "alcun processo decisionale" relativo al possibile cambio di scale per salire sull'Air Force One.

la caduta di biden JOE BIDEN CADE DAL PALCO IN COLORADO joe biden cade dalla bicicletta 10 joe biden che cade joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 2

joe biden cade dalla bicicletta 3 joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 1 joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 3