BIDEN SARÀ PURE RINCOGLIONITO, MA INTANTO HA FREGATO I REPUBBLICANI – IL PRESIDENTE AMERICANO VOLEVA FAR VEDERE A TUTTI CHE TRUMP HA RIEMPITO IL SUO PARTITO DI MATTI E SVALVOLONI. E LA MISSIONE È RIUSCITA: LA COMPLOTTARA MARJORIE TAYLOR GREENE GLI HA URLATO “BUGIARDO” E LUI LE HA RISPOSTO PER LE RIME – “SLEEPY JOE” HA COSÌ INAUGURATO LA CORSA ALLA CASA BIANCA DEL 2024: I DEMOCRATICI PREFERIREBBERO UN ALTRO CANDIDATO, MA ALTERNATIVE NON CE NE SONO. IL PRESIDENTE LO SA E GONGOLA… - VIDEO

1. UN LEADER ANCORA CAPACE DI «GRAFFIARE» GLI AVVERSARI

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

joe biden discorso sullo stato dell unione 2

Col suo secondo discorso sullo stato dell’Unione […] Joe Biden aveva tre obiettivi: presentarsi come l’adult in the room della politica americana, l’unico leader affidabile; mostrare che, a 80 anni, ha ancora abbastanza lucidità ed energia da rendere plausibile una sua permanenza alla Casa Bianca per altri sei anni;

infrangere lo scetticismo degli americani (nei sondaggi il 62% sostiene che Biden fin qui non ha fatto cose rilevanti) rivendicando di aver varato in due anni misure che hanno fatto scendere la disoccupazione ad un minuscolo 3,4% e che rilanceranno l’America con nuove industrie e infrastrutture più moderne.

Il presidente ha centrato i primi due obiettivi. Ad aiutarlo […] ci hanno pensato gli stessi repubblicani: quelli della destra radicale che hanno provato più volte a interromperlo con contestazioni rumorose, violando la direttiva che avevano avuto dal loro leader, McCarthy.

joe biden discorso sullo stato dell unione

Una mano al presidente l’ha data anche Donald Trump che, mentre Biden andava a parlare al Congresso, assaliva con colpi bassi il suo rivale Ron DeSantis: preavviso di scontri feroci nel fronte conservatore.

[…] Sul terzo punto, ci vorrà tempo per capire se il messaggio di Biden sul rilancio dell’America industriale arriverà a destinazione. I sondaggi per ora gli danno torto. Da ieri il suo Chief of staff è un manager, Jeff Zients: toccherà a lui attuare leggi producendo risultati visibili.

2. “COMPRATE MADE IN USA” BIDEN PROTEZIONISTA PREOCCUPA L’EUROPA

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

marjorie taylor greene contro biden al congresso

La corsa alla Casa Bianca del 2024 è cominciata, con una rissa al Congresso fra il presidente Biden e i repubblicani più estremisti […]. La disputa ci tocca per almeno un punto, cioè la determinazione del capo della Casa Bianca di continuare a promuovere il Made in Usa.

Non potrà spingersi oltre un certo limite nel generare attriti con l’Europa, perché ha bisogno degli alleati tanto in Ucraina, quanto per affrontare la Cina. Fino alle elezioni del 2024, però, dovrà insistere sullo slogan “buy american”, perché da ciò dipendono le sue possibilità di conservare la presidenza.

joe biden discorso sullo stato dell unione 4

Biden ha rivendicato i suoi successi: […] Quindi ha detto che «gli americani ci hanno mandati qui per finire il lavoro». Come? Tassando i ricchi e proseguendo gli investimenti. Ha teso la mano ai repubblicani, chiedendo di collaborare. Poi però li ha provocati, dicendo che alcuni vogliono tagliare la sanità del Medicare e le pensioni della Social Security, usando la minaccia di non alzare il tetto del debito e provocare il default. Qui è scoppiato l’inferno, con la deputata Marjorie Taylor Greene che gli ha urlato «bugiardo! ».

Lui ne ha approfittato, dicendo che «mi piacciono le conversioni. Se abbiamo l’unanimità, affermiamo che difenderemo gli anziani non tagliando pensioni e sanità». Tutti si sono alzati per applaudire, ma è la dimostrazione dei conflitti che attendono Congresso e Casa Bianca nei prossimi due mesi, e domineranno la campagna del 2024. […] Secondo la Cnn il 72% degli americani ha approvato il discorso, ma per la Gallup il 50% è scontento della direzione del Paese. Il destino di Biden dipende ora da come saprà equilibrare questi sentimenti verso il 2024.

joe biden discorso sullo stato dell unione

3. FISCHI E URLA, I REPUBBLICANI CADONO NELLA «TRAPPOLA» DI BIDEN

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Sembra che Biden abbia teso una piccola trappola ai repubblicani nel suo discorso sullo stato dell’Unione di martedì sera. Già da giorni si diceva che la Casa Bianca volesse far notare agli americani il «caos» della nuova Camera «tenuta in ostaggio» dai deputati repubblicani più estremisti e contrapporvi la capacità di governare del presidente.

joe biden discorso sullo stato dell unione

Perciò lo speaker Kevin McCarthy aveva avvertito i suoi di stare tranquilli. Ai media aveva assicurato che non ci sarebbero stati «giochetti infantili». Ma la deputata dell’estrema destra Marjorie Taylor Greene non l’ha ascoltato.

Pur essendo il discorso in gran parte un appello ai due partiti a lavorare insieme, c’erano un paio di momenti che sembravano scritti con la certezza di irritare i repubblicani: quando Biden ha detto che il 25% del debito accumulato negli ultimi 200 anni è dovuto a Trump eppure per tre volte la destra non ha avuto problemi a innalzare il tetto del debito (mentre ora si oppone alla spesa eccessiva); e soprattutto quand’ha affermato che alcuni nel partito vogliono tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria agli anziani.

marjorie taylor greene contro biden al congresso

«Bugiardo!» ha gridato Taylor Greene in cappotto bianco con collo di pelliccia.

(Le hanno fatto eco alcuni colleghi, che più tardi hanno urlato al presidente «È colpa tua» per i morti di fentanyl). […] Taylor Greene, in passato sostenitrice delle teorie complottiste di QAnon, era giunta alla Camera con un palloncino bianco per criticare Biden per non aver abbattuto subito il pallone-spia cinese e in un recente video appare con fucile automatico in elicottero in missione contro il pallone. Bannon dice che mira a fare la vicepresidente di Trump.

joe biden kevin mccarthy

[…] Al di là dei contenuti, c’era molta attesa del discorso per misurare l’energia di un leader che a 80 anni sta per ricandidarsi. Biden è apparso combattivo, alla vigilia di un tour in Wisconsin e Florida, Stati chiave nelle logoranti campagne presidenziali. Parlando per 72 minuti, ha rivendicato i successi del suo piano economico.

Rivolgendosi all’America middle class , ha criticato i farmaci costosi, le tasse più alte per gli insegnanti che per i miliardari. Alla politica estera solo pochi minuti: la conferma dell’appoggio a Kiev e della competizione con Pechino (senza desiderio di un conflitto). Biden non ha pronunciato la parola «pallone», ma ad esso si riferiva quando ha detto: «Se la Cina minaccia la nostra sovranità agiremo. E l’abbiamo fatto».

