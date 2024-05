4 mag 2024 16:00

A BIDEN SERVONO GLI AFROAMERICANI PER FARE NERO TRUMP - PER “SLEEPY JOE” SARA' CRUCIALE IL VOTO DEI NERI, MOLTI DEI QUALI SI DICONO DELUSI DALLE POLITICHE DEL PRESIDENTE - PER RESTARE ALLA CASA BIANCA, BIDEN DEVE SPUNTARLA IN TRE STATI IN BILICO (PENNSYLVANIA, MICHIGAN E WISCONSIN) DOVE NEL 2020 VINSE PER POCHE MIGLIAIA DI VOTI. DECISIVO SARA’ IL COMPORTAMENTO DELLE COMUNITÀ NERE DI FILADELFIA, DETROIT E MILWAUKEE...