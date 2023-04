10 apr 2023 16:00

BIDEN SI RICANDIDA! – IL PRESIDENTE AMERICANO PER LA PRIMA VOLTA LO DICE CHIARAMENTE, IN PUBBLICO: “PREVEDO DI CANDIDARMI NEL 2024, MA NON SONO ANCORA PRONTO AD ANNUNCIARLO”. LUI LO È, SEMMAI È IL PARTITO DEMOCRATICO CHE HA MOLTI DUBBI: È MEZZO RIMBAMBITO, E AVRÀ 82 ANNI. MA GRANDI ALTERNATIVE, NON CE NE SONO. LA VICE KAMALA HARRIS COLLEZIONA SOLO GAFFE, E LE STELLINE DI SINISTRA COME OCASIO-CORTEZ SCACCIANO GLI ELETTORI MODERATI…