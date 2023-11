BIDEN, IL SOLITO PASTICCIONE – SONO BASTATI DUE SECONDI A “SLEEPY JOE” PER ROVINARE LO STORICO INCONTRO CON XI JINPING, DANDOGLI DEL “DITTATORE” – LA CINA HA STIGMATIZZATO SUBITO LA FRASE, DEFINENDOLA “UNA MANIPOLAZIONE ESTREMAMENTE SBAGLIATA” – MA BISOGNA CAPIRE QUEL VECCHIETTO DEL PRESIDENTE AMERICANO: IL PROSSIMO ANNO CI SONO LE ELEZIONI, E SUBISCE LA PRESSIONE DEI REPUBBLICANI, CHE LO ACCUSANO DI ESSERE TROPPO DEBOLE NEI CONFRONTI DI XI – “BLOOMBERG”

President Joe Biden said on Wednesday, 15 November that he had not changed his view that Chinese President Xi Jinping was effectively a dictator.



CINA XI DITTATORE? COMMENTI BIDEN ESTREMAMENTE SBAGLIATI

(ANSA) - La Cina ha contestato la descrizione di "dittatore" del presidente americano Joe Biden data al suo omologo Xi Jinping, definendola "estremamente sbagliata". La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha osservato che "questo tipo di discorso è estremamente sbagliato ed è una manipolazione politica irresponsabile. La Cina si oppone con fermezza".

Sul punto, "devo sottolineare che ci sono sempre alcune persone con secondi fini che tentano di seminare discordia e rovinare le relazioni tra Cina e Usa, e anche questo non avrà successo", ha aggiunto Mao. Biden ha espresso i suoi commenti dopo il summit con Xi a San Francisco. Alla richiesta di chiarimenti sul riferimento alle persone che "tentano di seminare discordia e rovinare le relazioni tra Cina e Usa", Mao ha replicato: "Penso che chiunque stia cercando di indebolire e seminare discordia tra Cina e Stati Uniti lo sappia".

I due presidenti hanno avuto il loro primo faccia a faccia da novembre 2022, tra aspre e crescenti tensioni, concordando sulla necessità di ripristinare le comunicazioni di alto livello, incluse quelle militari congelate da circa 10 mesi a seguito della vicenda del pallone-spia aerostatico cinese abbattuto dai Usa dopo essere stato intercettato nello spazio aereo americano.

Le parti hanno anche concordato, tra le altre cose, di combattere il commercio di fentanyl, responsabile di un'epidemia mortale di abuso di oppioidi negli Stati Uniti, di cui la Cina è il principali produttore di ingredienti. Parlando dopo l'incontro con Xi, Biden ha detto ai giornalisti che considera ancora il presidente cinese un "dittatore. Beh, guardate che lo è, voglio dire che è un dittatore, nel senso che è una persona che governa un Paese, un Paese comunista, basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra", ha aggiunto il presidente Usa. Biden è incappato nello stesso infortunio anche in passato, provocando l'inevitabile reazione piccata di Pechino.

L'INCONTRO BIDEN-XI REGALA PICCOLE VITTORIE E PROMESSE DI LEGAMI MIGLIORI

Traduzione dell’articolo di Iain Marlow per www.bloomberg.com

Joe Biden e Xi Jinping sono usciti dal loro primo incontro, da oltre un anno, scommettendo che una manciata di piccole vittorie arresterà l'impennata delle tensioni tra Stati Uniti e Cina che ha innervosito le nazioni vicine e minacciato la crescita economica globale.

Le aspettative erano basse a causa delle profonde differenze sul commercio, su Taiwan e sui diritti umani, e anche i modesti risultati del vertice sono stati conquistati con fatica. Tra questi, gli accordi per cercare di affrontare la crisi del fentanyl e per ripristinare le comunicazioni militari, interrotte dopo la visita dell'allora presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan lo scorso anno.

vertice cina usa a san francisco

"Siamo in una relazione competitiva, Cina e Stati Uniti", ha detto Biden ai giornalisti dopo oltre quattro ore di colloqui con Xi. "Ma la mia responsabilità è quella di rendere questo rapporto razionale e gestibile in modo che non sfoci in un conflitto. È questo il mio compito".

Da parte sua, Xi ha cercato di attenuare le preoccupazioni che gli Stati Uniti e la Cina si stiano avviando verso uno scontro militare, affermando che la Cina "non combatterà una guerra fredda o una guerra calda con nessuno".

"La Cina non ha mai scommesso contro gli Stati Uniti e non ha mai interferito nei loro affari interni", ha detto Xi nelle osservazioni fatte la sera stessa durante una cena con amministratori delegati tra cui Tim Cook di Apple Inc. e Larry Fink di BlackRock Inc. "La Cina non ha alcuna intenzione di sfidare gli Stati Uniti o di scalzarli".

A dimostrazione di quanto ci sia ancora da fare, non ci sono state prove di progressi su questioni più importanti come i limiti imposti dagli Stati Uniti alle esportazioni di microchip, i dazi o le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove navi e aerei cinesi e statunitensi hanno avuto una serie di scontri provocatori. Xi non ha ottenuto ciò di cui ha più bisogno: accordi che aiutino a rilanciare l'economia cinese, che sta ancora lottando per uscire dalla pandemia della Covid-19.

vertice usa cina a san francisco

"Questo incontro migliorerà le relazioni? La risposta è no, ma non è questo l'obiettivo: l'obiettivo è inquadrare e contenere i rischi di un peggioramento", ha dichiarato Kurt Tong, ex diplomatico statunitense di alto livello in Asia, ora managing partner di Asia Group. Ha definito i risultati come "relativamente piccoli".

L'incontro fuori San Francisco è stato il culmine di un'intensa attività diplomatica per salvare un rapporto che si era quasi completamente incrinato a causa delle dispute commerciali, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e del presunto pallone spia cinese che ha sorvolato il territorio statunitense a gennaio.

"Per mantenere aperte le linee di comunicazione, anche tra me e il presidente Xi, io e lui abbiamo concordato che ognuno deve rispondere direttamente alla telefonata ed essere ascoltato immediatamente", ha detto Biden in un briefing.

joe biden durante l incontro con xi jinping

Ma l’incontro è stato anche rovinato da quello che ormai è diventato un evento quasi di routine per Biden in occasione di incontri come questo. Dopo aver offerto ai giornalisti commenti accuratamente programmati, Biden non ha resistito a rispondere a un giornalista che gli chiedeva se pensasse ancora che Xi fosse un dittatore.

"Beh, guarda, lo è", ha detto Biden mentre lasciava il palco. "Voglio dire, è un dittatore nel senso che è un uomo che dirige un Paese che è un Paese comunista che si basa su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra".

Questa osservazione segnala come la pressione interna negli Stati Uniti continui a pesare sulle relazioni. Per il Presidente degli Stati Uniti si profilano le elezioni del 2024 e le critiche dei Repubblicani che lo accusano di essere troppo debole nei confronti della Cina e di aver permesso a Xi di approfittarne.

I repubblicani hanno accusato l'amministrazione Biden di non aver ottenuto nulla di sostanziale dalla diplomazia in corso, mentre i sondaggi mostrano un numero record di americani che vedono nello sviluppo della Cina una "minaccia critica" agli interessi vitali degli Stati Uniti.

xi jinping durante l incontro con joe biden

L'ex presidente Donald Trump, che si sta affermando come possibile candidato repubblicano per il 2024, ha messo in difficoltà Biden tracciando dei contrasti con Xi, dipingendo Biden come troppo vecchio e come superato dal leader cinese.

"È come un pezzo d'acciaio, forte, intelligente", ha detto Trump di Xi durante un discorso a Mar a Lago martedì. "Non c'è nessuno a Hollywood che possa interpretare questo ruolo".

La persistente tensione tra Stati Uniti e Cina è servita solo a mettere in evidenza le divisioni fondamentali tra le due parti, anche quando cercano di dare stabilità alla loro rivalità. Inoltre, ha sottolineato come la Cina non sia riuscita a raggiungere uno degli obiettivi dell'incontro: allontanare le relazioni tra Stati Uniti e Cina dalla cornice competitiva che Biden continua a utilizzare.

I leader cinesi speravano di utilizzare l'incontro "come un modo per cercare di riorganizzare le relazioni", ha dichiarato Martin Chorzempa, senior fellow del Peterson Institute for International Economics. "E sembra che gli Stati Uniti stiano sottolineando che non hanno intenzione di cedere su questo punto".

"La domanda numero uno per noi è: siamo avversari o partner?". ha detto Xi. "Se si vede l'altra parte come un concorrente primario, la sfida geopolitica più importante e la minaccia più incalzante, questo porterà solo a una politica disinformata, ad azioni sbagliate e a risultati indesiderati".

Per quanto riguarda il fentanyl, la Cina ha già iniziato a prendere provvedimenti contro alcune aziende cinesi che hanno spedito precursori chimici in Paesi terzi dove vengono utilizzati per creare la droga mortale che poi viene spedita negli Stati Uniti, ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione ai giornalisti dopo la conclusione dell'incontro Biden-Xi.

Per quanto riguarda le comunicazioni militari, la Cina ha acconsentito a discussioni a livello politico tra i capi della difesa statunitensi e cinesi, nonché ad impegni a livelli superiori e tra personale delle forze armate di livello inferiore, ha dichiarato il funzionario.

L'amministrazione sostiene che impegnarsi con la Cina è fondamentale per ridurre al minimo la possibilità che qualche scontro involontario sfoci in un vero e proprio conflitto.

Molti analisti ritengono che l'impegno ad alto livello sia particolarmente necessario, visto il potere sempre più centralizzato di Xi, che l'anno scorso ha messo da parte i rivali e ha conquistato un terzo mandato come capo del Partito Comunista.

"È improbabile che queste aree di cooperazione cambino significativamente la direzione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina", ha dichiarato Meia Nouwens, senior fellow per la politica di sicurezza e difesa cinese presso l'International Institute for Strategic Studies. "In definitiva, gli Stati Uniti vedono la Cina come un rivale sistemico e Pechino è convinta che gli Stati Uniti stiano cercando di contenere la Cina".

LA STRETTA DI MANO TRA XI JINPING E JOE BIDEN A SAN FRANCISCO joe biden xi jinping