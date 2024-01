BIDEN-TRUMP: E’ TESTA A TESTA! IN DUE SONDAGGI “SLEEPY JOE” SORPASSA TRUMP MA LO SCARTO E' MINIMO, 1-2 PUNTI. L’EVENTUALE DUELLO SI DECIDERA’ PER UN PUGNO DI VOTI - IL PRESIDENTE E' PIÙ POPOLARE TRA GLI ELETTORI PIÙ GIOVANI, VINCENDO TRA IL 29% E IL 56% DELLA FASCIA DEMOGRAFICA 18-29 ANNI, MENTRE TRUMP E' IN TESTA TRA GLI ELETTORI DI ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI…

(ANSA) Joe Biden sorpassa di 1-2 punti Donald Trump in un paio di sondaggi sulla corsa per la Casa Bianca. Un sondaggio Ipsos su 3.815 elettori registrati, condotto tra il 3 e il 9 gennaio per Reuters, ha rilevato che Biden e' la scelta preferita dal 40% degli elettori, contro il 38% che opterebbe per Trump in un duello a due. Un altro 10% degli elettori ha dichiarato che sosterrebbe "qualche altro candidato". Includendo il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr., Biden e Trump sono scesi rispettivamente al 34% e al 33%, contro il 17% del nipote di Jfk.

Allo stesso modo, il sondaggio YouGov su 1.472 elettori registrati, svoltosi tra il 14 e il 16 gennaio per The Economist, ha accreditato a Biden il 44% contro il 43% di Trump. In particolare, l'indagine ha rilevato che il presidente e' sostanzialmente più popolare tra gli elettori più giovani, vincendo tra il 29% e il 56% della fascia demografica 18-29 anni, mentre Trump e' in testa tra gli elettori di età superiore ai 65 anni dal 40% al 51%. Biden ha anche un vantaggio sostanziale tra gli elettori donne, del 46% contro il 38%, ma Trump e' avanti di sei punti tra gli uomini. Il tycoon precede Biden con il 50% contro il 39% tra gli elettori bianchi, mentre il leader dem e' avanti tra gli elettori afroamericani e ispanici, rispettivamente 57% contro 18% e 50% contro 31%.

