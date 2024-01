BIDEN VIENE SFANCULATO PURE DAI RICCONI DELLA SILICON VALLEY – I FINANZIATORI CHE HANNO SGANCIATO BEI SOLDONI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI DEI DEM ORA STANNO BUTTANDO SOLDI PER SOSTENERE CANDIDATI INSIGNIFICANTI PUR DI LANCIARE UN SEGNALE A “SLEEPY JOE” – CON I SONDAGGI IN PICCHIATA, I DUE IMPRENDITORI MATT KRISILOFF E JED SOMERS HANNO FORMATO IL GRUPPO "WE DESERVE BETTER" PER OPPORSI ALLA RICANDIDATURA DEL PRESIDENTE. E IL MILIARDARIO BILL ACKMAN HA FINANZIATO UN BOT CHE…

Fermando gli elettori del New Hampshire sul marciapiede, riempiendo le loro tazze di caffè ai tavolini e ripetendo il suo discorso come un mantra, il candidato alle presidenziali dem Dean Phillips – quello vero – spiega perché pensa che i democratici non dovrebbero rinominare il presidente Biden: il leader del suo partito ha perso la fiducia della maggioranza dell’elettorato.

Una versione bot di Phillips offre una risposta simile: «Anche se rispetto il presidente Biden, i dati e le conversazioni con gli americani in tutto il paese indicano un forte desiderio di cambiamento».

Un nuovo super comitato sostenuto da addetti ai lavori della Silicon Valley si sta mobilitando per diffondere le idee di Phillips in un modo insolito. Questa settimana hanno lanciato Dean.Bot dopo aver valutato le implicazioni dell’utilizzo di un sofisticato strumento di intelligenza artificiale in grado di chattare come una persona reale: uno dei primi usi conosciuti dell’intelligenza artificiale in una campagna politica.

I tecnici dietro il bot stanno ricevendo aiuto dal miliardario attivista degli hedge fund Bill Ackman, che ha sottolineato come il suo sostegno derivi dal fatto che non vuole che i democratici nominino un candidato che non può vincere. Il comitato ha già raccolto 4 milioni di dollari per indirizzare gli elettori del New Hampshire con brevi video in stile confessionale: annunci mirati sui social media in cui Phillips sostiene la sua causa.

Due imprenditori della Silicon Valley, Matt Krisiloff e Jed Somers, hanno formato il gruppo "We Deserve Better" all'inizio di dicembre dopo aver visto i numeri sempre più bassi dei sondaggi di Biden. Sentivano che Biden “stava rallentando notevolmente” nell’ultimo anno, una preoccupazione che secondo loro è ampiamente sentita nel mondo della tecnologia.

Gli sforzi del comitato, sebbene difficilmente possano spostare l’ago della bilancia per uno sfidante che ha guadagnato pochissima popolarità nonostante l’impopolarità di Biden, riflettono il persistente malcontento tra i democratici, compresi i ricchi donatori, nei confronti della candidatura del presidente e suggeriscono che c'è una nuova classe di donatori della Silicon Valley di sinistra. Mostrano anche come tecnologie nuove e rischiose stiano iniziando a insinuarsi nelle elezioni presidenziali del 2024.

Sebbene Biden stia lottando contro il basso indice di gradimento e alcuni sondaggi lo mostrano in svantaggio rispetto a Trump, Phillips ha avuto scarso successo nel raccogliere supporto. Un giornalista della CBS News ha recentemente fotografato Phillips seduto sul retro del suo camion elettorale da solo perché nessun elettore si era presentato a un incontro di benvenuto.

Krisiloff non crede che Phillips debba necessariamente vincere nel New Hampshire, ma sarebbe felice se ottenesse circa il 30%.

