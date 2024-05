BIN SALMAN GIOCA SU PIU' TAVOLI – IL PRINCIPE SAUDITA È UN ALLEATO STORICO DEGLI USA MA FLIRTA CON LA CINA, CHE GLI PROMETTE AIUTI MA SENZA VINCOLI (A DIFFERENZA DELLO ZIO SAM CHE ROMPE I COJONI SUI DIRITTI UMANI) - A RIAD NON SI FIDANO DI WASHINGTON E DELL’UE, DOPO LA DECISIONE DI USARE GLI EXTRAPROFITTI SUI BENI RUSSI CONGELATI. TEMONO CHE UN GIORNO POTREBBE TOCCARE ANCHE AI LORO PETROLDOLLARI - PER BIDEN È UN PROBLEMA: PUNTA TUTTO SU MBS PER LA PACE A GAZA. SE I SAUDITI RICONOSCONO ISRAELE, E SI ACCOLLANO LA RICOSTRUZIONE NELLA STRISCIA, È FATTA…

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

MOHAMMED BIN SALMAN XI JINPING

L'Arabia Saudita si ritrova al centro dei tre conflitti in corso, i due fronti caldi ucraino e mediorientale, quello in incubazione nel Mar Cinese. Il Regno dell'ambizioso principe Mohammed bin Salman è corteggiatissimo. Gli Stati Uniti hanno inviato a ripetizione non soltanto il segretario di Stato Antony Blinken ma in ultimo anche Larry Flint, presidente e Ceo di BlackRock.

Washington pressa per un accordo di sicurezza in funzione anti-iraniana che includa anche Israele. Ma Riad ha posto come condizione il ritiro delle truppe da Gaza e un calendario vincolante per arrivare a uno Stato palestinese […].

joe biden mohammed bin salman

[…] Dietro l'urgenza americana si nasconde come al solito la Cina. Negli accordi che un anno fa hanno portato alla normalizzazione dei rapporti fra Riad e Teheran c'era la promessa di Pechino di sostenere lo sviluppo del programma atomico saudita. La Cina non pone alcun tipo di vincolo. Né sul rispetto dei diritti umani né sulle possibili ricadute militari, ovvero la possibilità, se necessario, di costruirsi la Bomba. E questo ai sauditi piace.

Sull'altro lato della bilancia c'è la secolare diffidenza nei confronti dei "persiani" e l'alleanza quasi secolare con gli Stati Uniti. L'ultimo re a minacciarla seriamente fu Faisal, assassinato in un colpo di Stato nel 1975 […]. A Riad se lo ricordano bene e restano prudenti.

xi jinping mohammed bin salman 2

L'ingresso negli accordi di Abramo […] però ancora non si palesa e le condizioni poste lo rendono di fatto impossibile. E a complicare i piani di Blinken e Biden ci si è messa pure la guerra in Ucraina. L'idea di utilizzare, seppure in parte, i beni russi congelati in Occidente, non piace a Riad, che detiene centinaia di miliardi di titoli di Stato americani ed europei. «I sauditi sono inquieti», ha rivelato il Financial Times, perché temono che un giorno potrebbero finire sotto sequestro. E non sono gli unici. Gli acquisti di oro a rotta di collo da parte dei cinesi hanno la stessa motivazione. Mantenere l'ordine mondiale è sempre più complicato.

xi jinping a riad xi jinping mohammed bin salman arrivo di joe biden in arabia saudita joe biden arriva a gedda xi jinping mohammed bin salman