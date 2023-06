5 giu 2023 17:52

BIN SALMAN RIFILA UN ALTRO REGALINO A BIDEN – OGGI IN ARABIA SAUDITA È ARRIVATO A SORPRESA IL PRESIDENTE VENEZUELANO NICOLAS MADURO: CURIOSA LA COINCIDENZA CON IL TAGLIO ALLA PRODUZIONE DI PETROLIO, DECISO IERI DALL’OPEC+. GLI AMERICANI L’ANNO SCORSO AVEVANO TENTATO UN DISGELO CON MADURO PER RIMEDIARE ALL’AUMENTO DEI PREZZI DEL GREGGIO. IL PRINCIPINO SAUDITA SI STA RITAGLIANDO UN RUOLO DI GRANDE APPARECCHIATORE DEGLI EQUILIBRI MONDIALI, E IL DITTATORE DI CARACAS VUOLE APPROFITTARNE PER USCIRE DALL’ANGOLO…