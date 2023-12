BINGO BANGO BONGO, MO' SE VOTA PURE IN CONGO: ELEZIONI NEL CAOS NEL PAESE PIU’ VASTO DELL’AFRICA SUBSAHARIANA: MOLTI NON SANNO SE AVRANNO I DOCUMENTI. IL FANTASMA DEI BROGLI E’ EVOCATO OVUNQUE - IL CONGO, RICCO DI RISORSE MINERARIE (DAL COLTAN AL COBALTO), È PREDA DI MILIZIE RIBELLI E POVERTÀ – LE TENSIONI CON IL VICINO RUANDA NON SONO CALATE - IL PRESIDENTE USCENTE TSHSISEKEDI E’ ALLA RICERCA DEL 2° MANDATO. A SFIDARLO ANCHE DENIS MUKWEGE, IL MEDICO CHIRURGO NOBEL PER LA PACE...

Michele Farina per il Corriere della Sera - Estratti

Felix Tshisekedi 1 ELEZIONI CONGO

Espérance Mazika, 50 anni e nove figli, non sa se potrà votare: il documento elettorale di questa venditrice di mais risulta illeggibile e il duplicato «non è arrivato», racconta alla France Press in una strada affollata di Goma. Come lei altre centinaia di migliaia di elettori: la Repubblica Democratica del Congo, il Paese più vasto e meno collegato dell’Africa subsahariana (2,3 milioni di km quadrati) anche questa volta è arrivato all’appuntamento delle urne in grande affanno 8...)

Così il governo del presidente uscente Felix Tshisekedi alla ricerca di un secondo mandato (numero 20 nella lista dei ventidue candidati) ha bussato alle basi della missione dell’Onu, la Minusco, per chiedere una mano in extremis.

(...) A Goma, dove fu ucciso il nostro ambasciatore Luca Attanasio e dove le milizie dell’M23 legate al Ruanda minacciano di occupare la città, Tshsisekedi detto Fatshi non è affatto popolare, e forse per questo i duplicati dei documenti non sono arrivati?

Felix Tshisekedi ELEZIONI CONGO

Il fantasma dei brogli è evocato ovunque, tranne che al quartier generale di Fatshi nella capitale Kinshasa. Ci scommettono i candidati di un’opposizione sfiduciata e divisa: Moise Katumbi, ricco uomo d’affari ed ex governatore della provincia del Katanga; Martin Fayulu, considerato il vero vincitore delle «elezioni rubate» del 2018; Denis Mukwege, il medico chirurgo che ricuce i corpi e le anime: nel 2018 ha ricevuto il Nobel per la Pace per il suo lavoro con le donne vittime di violenza.

I loro timori per un esito falsato del voto (turno unico, vince chi ottiene più consensi) sono condivisi dalla Chiesa cattolica locale guidata dal cardinale Fridolin Ambongo, coraggioso fustigatore della corruzione delle istituzioni, mentre l’Unione europea ha espresso preoccupazioni per le violenze della campagna elettorale. Questa volta non ci saranno osservatori Ue alle urne, perché il governo congolese non ha permesso loro (addirittura!) l’uso di apparecchiature satellitari.

Denis Mukwege 3 ELEZIONI CONGO

L’Europa alla finestra, l’Onu che se ne va perché il Paese ospite ritiene i Caschi Blu un peso più che una risorsa (e il capo della Minusco conferma che la missione non è stata all’altezza). In quest’aria di apparente smobilitazione, l’attenzione del mondo in realtà è grande: il cuore di tenebra e di cobalto dell’Africa interessa eccome. Le sue risorse minerarie (il 70% delle riserve globali del coltan usato nei telefonini, il 30% dei diamanti, il 50% del cobalto per le batterie delle auto elettriche) saranno sempre più centrali nell’economia verde. Durante il suo mandato, Fatshi ha cercato di smarcarsi dall’abbraccio soffocante della Cina rinegoziando contratti svantaggiosi e avvicinandosi all’orbita degli Stati Uniti.

Denis Mukwege ELEZIONI CONGO

Certo i numeri negativi del gigante africano sono impressionanti: il 60% dei congolesi sotto la soglia di povertà, circa 6 milioni sfollati per conflitti interni che ancora bruciano, il pil cresciuto del 9% con l’inflazione che però ha toccato il 20. Il cobalto e il coltan fanno gola ai gruppi armati e alle cricche dei potenti. Le tensioni con il vicino Ruanda non sono calate: il presidente ha appena paragonato il leader ruandese Paul Kagame ad Adolf Hitler («farà la stessa fine»). E un sacco di gente come la venditrice di mais Espérance Mazika di Goma oggi andrà alle urne senza sapere se potrà votare. Ma anche questa volta, se in un modo o nell’altro dovesse vincere il numero 20, il mondo ne prenderà atto.

Felix Tshisekedi ed emmanuel macron litigano in congo