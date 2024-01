DA BISIGNANI A ELKANN, LA LUNGA LISTA DEI NEMICI CHE LA SORA GIORGIA NON NOMINA – NELLA CONFERENZA STAMPA DI FINE (INIZIO) ANNO, MELONI HA SVELENATO CONTRO “AFFARISTI, LOBBISTI E COMPAGNIA CANTANTE NON STANNO PASSANDO UN BEL MOMENTO” – “IL FOGLIO”: “ALLA PREMIER NON SAREBBERO ANDATE GIÙ LE PRESSIONI RICEVUTE DA GRANDI AGENZIE DI COMUNICAZIONE E LOBBYING DURANTE IL PERIODO DELLE NOMINE ALLE PARTECIPATE. NEL NOVERO DELLE PERSONE REPUTATE ‘NON AMICHE’ DA MELONI UN POSTO DI RILIEVO RISULTA AVERLO LUIGI BISIGNANI. MA ANCHE ALCUNI GROSSI GRUPPI INDUSTRIALI ED EDITORIALI…”

Estratto dell’articolo di Ermes Antonucci per “Il Foglio”

C’è in primo luogo la magistratura tra i soggetti evocati dalla premier Meloni nella conferenza stampa di fine anno tra i “poteri forti” che starebbero remando contro il governo. Il pensiero va immediatamente alla polemica degli ultimi giorni legata a Marcello Degni, consigliere della Corte dei conti che in un post pubblicato su X si è rammaricato che l’opposizione non abbia fatto ostruzionismo contro la manovra finanziaria, mandando il paese in esercizio provvisorio.

Non a caso, è a Degni che Meloni ha dedicato un passaggio della sua conferenza: “Ho da chiedere alla sinistra se sia normale che persone nominate in incarichi che devono essere super partes si comportino da militanti politici. Su questo chiaramente mi attendo una risposta da Elly Schlein e magari anche da chi ha nominato questa persona”. Il riferimento è a Paolo Gentiloni, che nel 2017 da premier diede il via libera alla nomina di Degni. […]

Congressi a parte, il vero nodo è rappresentato dalle decisioni adottate sul piano giudiziario da diverse toghe, soprattutto su alcune materie di interesse cruciale per il governo, come l’immigrazione. Basti ricordare le sentenze della giudice di Catania, Iolanda Apostolico, e le polemiche legate alla presenza di quest’ultima in alcune manifestazioni contro il governo.

C’è poi da considerare la costante opposizione dell’Associazione nazionale magistrati alle ipotesi di riforma della giustizia avanzate dalla maggioranza (come la separazione delle carriere), e persino dall’opposizione […]

Non sono solo le toghe, però, a turbare la serenità della premier. “Penso che qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte, ma in uno stato normale non ci possono essere questi condizionamenti”, ha affermato Meloni in conferenza stampa, sollevando il dubbio che “alcuni attacchi scomposti alla sottoscritta” siano legati al fatto che “affaristi, lobbisti e compagnia cantante non stiano passando un bel momento”.

“Non sono una persona che si spaventa facilmente”, ha poi scandito per due volte la premier, ripetendo il “non sono ricattabile” che disse durante la formazione del governo. Secondo quanto risulta al Foglio, alla premier non sarebbero andate giù le pressioni ricevute in vario modo da alcune grandi agenzie di comunicazione e lobbying, soprattutto durante il periodo delle nomine alle partecipate di stato.

Nel novero delle persone reputate “non amiche” da Meloni un posto di rilievo risulta averlo Luigi Bisignani, che peraltro alla premier ha dedicato un recente libro pieno di indiscrezioni non simpatiche. Ma anche alcuni grossi gruppi industriali ed editoriali non sarebbero visti di buon occhio. Basti pensare che, a un anno e due mesi dalla nascita del governo, la premier non ha ancora voluto incontrare il presidente di Stellantis (ex gruppo Fiat), John Elkann.

