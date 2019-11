''SI VA VERSO LA REVOCA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI''. DI MAIO TORNA A MENARE, MA STAVOLTA PURE IL PD È DALLA SUA PARTE: LA DE MICHELI CHE NON VUOLE PASSARE PER AMICA DEI CONCESSIONARI SAREBBE MOLTO IRRITATA PER IL ''NO'' DI AUTOSTRADE ALL'IDEA DI RIDURRE I PEDAGGI COME ''RISARCIMENTO'' PER LE INADEMPIENZE. DAL GRUPPO PREFERISCONO INFILARSI IN UN CONTENZIOSO CHE PUÒ DURARE ANCHE DIECI ANNI E NEL FRATTEMPO CONTINUARE A MACINARE UTILI E DIVIDENDI