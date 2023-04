BISOGNA STARE ATTENTI ALLA SANTANCHÈ! AL DEPUTATO DEI VERDI ANGELO BONELLI È PRESO UN COLPO SUBITO DOPO AVER SPERNACCHIATO LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA “OPEN TO MERAVIGLIA” (RIBATTEZZATA “OPEN TO INCOMPETENZA”) VOLUTA DALLA MINISTRA DEL TURISMO – IL POVERO BONELLI È SVENUTO IN AULA, MA SICURAMENTE SI TRATTA DI UNA COINCIDENZA… – VIDEO

Estratto da www.tg24.sky.it

angelo bonelli sviene alla camera

Il deputato Angelo Bonelli ha avuto un malore mentre era in Aula, alla Camera, subito dopo essere intervenuto sul Def. Bonelli aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando si è sentito male. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'Aula e lo hanno accompagnato in infermeria su una sedia a rotelle. Su consiglio dei sanitari, Bonelli si è poi recato al Policlinico per accertamenti.

angelo bonelli con il cartello open to incompetenza MEME SULLA VENERE DELLA CAMPAGNA OPEN TO MERAVIGLIA daniela santanche presenta campagna open to meraviglia 5 open to meraviglia daniela santanche e venere - vignetta di osho

[...]