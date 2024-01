9 gen 2024 15:37

BLINKEN È ARRIVATO IN ISRAELE A TIRARE LE ORECCHIE A NETANYAHU – IL SEGRETARIO DI STATO USA INVITA DI NUOVO “BIBI” A EVITARE “ULTERIORI DANNI AI CIVILI” A GAZA E VA IN PRESSING PER UNA “TRANSIZIONE A UN CONFLITTO A MINORE INTENSITÀ” – IL NUOVO FRONTE È AL NORD: ISRAELE HA APPROFITTATO DEI FUNERALI DI WISSAM AL-TAWIL, AMMAZZATO IERI, PER UCCIDERE UN ALTRO LEADER DI HEZBOLLAH – MENTRE LA MEDIAZIONE DEL QATAR CONTINUA, L’ESERCITO SGOMBERA A SORPRESA ALCUNI AVAMPOSTI DEI COLONI IN CISGIORDANIA (GIUSTO PER FAR VEDERE ALLO ZIO SAM UN PO' DI BUONA VOLONTÀ)