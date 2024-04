26 apr 2024 13:30

BLINKEN, IL POLIZIOTTO CATTIVO – IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO STRIGLIA XI JINPING PER L’APPOGGIO A PUTIN: “LA RUSSIA AVREBBE MAGGIORI PROBLEMI NELLA SUA GUERRA CONTRO L'UCRAINA SE NON AVESSE IL SOSTEGNO DELLA CINA. PECHINO PUÒ AIUTARE A FAR CALMARE LE TENSIONI IN MEDIO ORIENTE” – IL DOSSIER TIKTOK NON SAREBBE EMERSO NEI COLLOQUI, QUELLO DI TAIWAN SÌ: “GLI USA MANTENGONO IL RISPETTO DELLA POLITICA DELL’UNICA CINA”. MA NEL DUBBIO MANDANO ARMI A TAIPEI…