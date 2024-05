BLINKEN PRENDE SGANASSONI DA TUTTI - IL PRIMO SCHIAFFONE GLIELO HA ASSESTATO NETANYAHU, CHE HA DETTO AL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO CHE NON ACCETTERA’ UN ACCORDO CON HAMAS CHE INCLUDA LA FINE DELLA GUERRA: “SE I TERRORISTI NON ABBASSANO LE RICHIESTE ISRAELE ENTRERÀ A GAZA”. LA SECONDA SBERLA L'HA PRESA DAL PRESIDENTE PALESTINESE ABU MAZEN, CHE NON HA VOLUTO INCONTRARE BLINKEN PERCHÉ “E’ ARRABBIATO CON LUI. OGNI VOLTA CHE VISITA RAMALLAH, PROMETTE COSE CHE NON FA MAI"

MEDIA, NETANYAHU DICE NO AD ACCORDO CON FINE GUERRA

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

(ANSA) - TEL AVIV, 01 MAG - Il premier Benyamin Netanyahu ha detto al segretario di stato Usa Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su Axios che cita fonti Usa e israeliane. Secondo Netanyahu - ha continuato - se Hamas non abbassa le sue richieste non ci sarà accordo e Israele entrerà a Gaza.

YNET, 'ABU MAZEN NON HA VOLUTO VEDERE BLINKEN'

(ANSA) - TEL AVIV, 01 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen avrebbe rifiutato di incontrare il segretario di stato Usa Antony Blinken perché "è arrabbiato con lui". Lo ha riferito - citata dal sito Ynet - una fonte dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) secondo cui "ogni volta che Blinken visita Ramallah, promette cose che non fa mai".

ANTONY BLINKEN ABU MAZEN

"Per questo - ha continuato - Abu Mazen ha chiesto di non coordinare nessun incontro con lui e ha voluto esprimere la sua protesta per il mancato rispetto delle promesse del passato, soprattutto in questo momento". La fonte ha tuttavia sottolineato che "i rapporti con gli americani non sono in crisi".

BLINKEN, 'NON CI FERMEREMO FINCHÉ OSTAGGI NON TORNERANNO'

(ANSA) - "Non ci fermeremo finché non vi riunirete ai vostri cari, quindi per favore siate forti, mantenete la fede, saremo con voi ogni singolo giorno finché non avremo portato a termine tutto questo". Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken incontrando fuori dal suo albergo a Tel Aviv le decine di persone che stavano manifestando a suo favore per il rilascio degli ostaggi.

antony blinken benjamin netanyahu

"Non ci arresteremo finchè ogni uomo, donna, soldati, civile non sia tornato a casa", ha detto Blinken che ha poi ribadito: "sul tavolo delle trattative c'è una proposta molto intelligente, Hamas deve dire sì. E' necessario che venga realizzata".

BLINKEN, USA DETERMINATI AD AVERE ORA ACCORDO ISRAELE-HAMAS

(ANSA) - Gli Stati Uniti sono "determinati" a ottenere "ora" un accordo tra Israele e Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, da Tel Aviv, poco prima di iniziare i colloqui con la leadership di Israele.

blinken abu mazen

"Anche in questi tempi molto difficili siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi - e a ottenerlo ora. E l'unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas", ha detto Blinken incontrando il presidente israeliano, Isaac Herzog.

ANTONY BLINKEN ABU MAZEN blinken netanyahu